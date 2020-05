Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc. Photo: VNA



Hanoï, 6 mai (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a eu ce mercredi 6 mai une conversation téléphonique avec le président Donald Trump, à la demande de la partie américaine.

Le président américain Donald Trump a hautement apprécié la capacité de réponse au COVID-19 du Vietnam et a remercié le Vietnam pour avoir facilité la fourniture et le transport de matériel médical et avoir offert des masques faciaux aux Etats-Unis. Il a demandé au Premier ministre Nguyen Xuan Phuc de transférer sa bonjour au peuple vietnamien.

Il a annoncé qu'il était prêt à fournir au Vietnam un certain nombre de ventilateurs pour soutenir le traitement des patients. Il a demandé la poursuite d’une coopération bilatérale dans cette lutte contre le coronavirus. Le président Donald Trump a regretté le report du Sommet spécial Etats-Unis-ASEAN en raison de l'épidémie de COVID-19 et a exprimé son souhait de promouvoir les relations entre les Etats-Unis et l'ASEAN dans l’avenir.



Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a mis à jour la maîtrise du COVID-19 au Vietnam, tout en partageant les pertes et difficultés que subit le peuple américain et se déclarant convaincu que sous la direction du président Donald Trump, les Etats-Unis réussiraient bientôt à contrôler la maladie et à redémarrer l'économie nationale.

Le chef du gouvernement vietnamien a hautement apprécié la coopération entre les deux pays dans le contrôle du COVID-19, remerciant la bonne volonté du président Donald Trump d'avoir donné des ventilateurs au Vietnam.

Il a aussi remercié les Etats-Unis pour leur soutien financier à l'ASEAN, dont l’octroi de près de 10 millions de dollars au Vietnam pour améliorer ses capacités de santé et se rétablir après l'épidémie.

Nguyen Xuan Phuc et Donald Trump se sont déclarés satisfaits des progrès substantiels dans les relations bilatérales dans tous les domaines comme la politique, la diplomatie, l’économie, le commerce, la sécurité, la défense, la science, l'éducation, la gestion des conséquences de la guerre, l’échange entre les peuples.

Les deux parties se sont réjouies de l’augmentation du commerce bilatéral au premier trimestre de 2020, dont les exportations américaines vers le Vietnam ont augmenté de 17% par rapport à la même période l'an dernier. Les deux dirigeants ont convenu de promouvoir les relations économiques et commerciales, de continuer à ouvrir les marchés pour les biens de l'autre dans l’avenir. Ils ont également discuté des mesures visant à approfondir les relations intégrales, en particulier à l'occasion de la célébration des 25 ans de l'établissement des relations diplomatiques.



Le président Donald Trump a affirmé que les Etats-Unis attachaient une grande importance au partenariat intégral avec le Vietnam, estimant que les relations entre les deux pays se sont fortement développées au cours de ces 25 dernières années et continueraient de se développer. Il a également exprimé son souhait de rencontrer bientôt le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.



Auparavant, le 26 mars et le 28 avril, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et le président Donald Trump avaient échangé des lettres de sympathie sur la situation de l'épidémie de COVID-19.



Le même jour, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh s'est également entretenu en ligne avec le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo.

Les deux parties ont estimé développées activement les relations entre le Vietnam et les Etats-Unis dans tous les domaines, notamment dans l'économie et le commerce ; se sont accordées pour coordonner étroitement dans l'organisation et le déploiement d'activités de célébration des 25 ans de l'établissement des relations diplomatiques en 2020.

Le secrétaire d'État Mike Pompeo a hautement apprécié le rôle du Vietnam dans la réponse aux défis communs, a souhaité promouvoir les relations Etats-Unis-ASEAN.

Les deux parties ont également discuté des questions internationales et régionales d'intérêt commun. -VNA