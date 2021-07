Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Bureau de représentation au Commerce américain (USTR) a officiellement publié la conclusion de l’enquête sur la monnaie vietnamienne en vertu de la section 301, de la Loi sur le commerce de 1974 sur des pratiques et politiques du Vietnam liées à la sous-évaluation de la monnaie, selon le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce.

En conséquence, sur la base de solutions satisfaisantes, répondant aux objectifs de l'enquête mentionnée dans l'accord conclu le 19 juillet 2021 entre le Département du Trésor des États-Unis et la Banque d'État du Vietnam, l'USTR n'appliquera aucune mesure de restriction commerciale pour les produits exportés du Vietnam.

Selon le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, cette décision de l'USTR revêt des significations particulièrement positives pour les relations économiques et commerciales bilatérales, l'environnement des affaires et d'investissement au Vietnam et la coopération multiforme entre les deux pays.

Il s'agit également d'une étape positive suite à l'accord conclu le 19 juillet entre la Banque d'État du Vietnam et le Département du Trésor des États-Unis. C'est le résultat d'un processus de dialogue substantiel et de bonne volonté entre les deux parties afin de résoudre les entraves dans les relations économiques bilatérales.

Dans le temps à venir, le Vietnam continuera de coopérer activement avec ses partenaires américains pour régler de manière globale les préoccupations des États-Unis et du Vietnam pour maintenir des relations commerciales stables, s'orientant vers une balance commerciale harmonieuse et durable pour l’intérêt commun. -VNA