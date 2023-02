Les États-Unis sont l'un des premiers partenaires commerciaux du Vietnam ainsi que l'un de ses principaux débouchés dans le monde. Photo: VNA



Hanoï (VAN) - Les États-Unis sont l'un des premiers partenaires commerciaux du Vietnam ainsi que l'un de ses principaux débouchés dans le monde.

Ceci est à mettre au compte de la volonté et de la vision stratégique des gouvernements des deux pays, à la coordination active et à la mise en œuvre efficace de leurs organes compétents, dont le Bureau du représentant américain au Commerce (United States Trade Representative -USTR).

C'est ce qu'a souligné le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien lors d'une rencontre récente avec Katherine Tai, représentante américaine au Commerce. Il a souligné les potentiels de coopération entre les deux pays dans la réponse au changement climatique, la transition énergétique, la transformation digitale et la croissance verte.

Selon lui, le Vietnam soutient les efforts visant à approfondir les relations bilatérales, ainsi que les mécanismes et initiatives de coopération multilatérale menées par les États-Unis pour assurer la paix, la stabilité et le développement dans le monde et la région, dont le cadre économique indo-pacifique (IPEF).

La représentante américaine au commerce a souligné que les États-Unis se concentraient sur le renforcement de leurs partenariats avec les pays de l'Asie-Pacifique et de l'Océan Indien. Washington donnera la priorité à la construction d'un écosystème économique et aux investissements durables, l'objectif étant de donner un nouvel élan aux économies régionales.

A cette occasion, les deux parties ont souligné l'importance de promouvoir un commerce libre, ouvert et équitable, fondé sur le droit international, une croissance durable et inclusive dans la région, où l'ASEAN joue le rôle central. -VNA