Washington (VNA) - Le bureau du représentant américain au commerce (USTR) a rendu le 23 juilletune décision formelle dans le cadre de l’enquête sur la monnaie vietnamienne en vertu de la section 301, en vertu de laquelle l’agence ne prendra aucune mesure tarifaire contre Vietnam.

La BEV s’engage à continuer de favoriser la flexibilité des taux de change tout en maintenant la stabilité macroéconomique et financière. Photo: VNA



Une déclaration de l’USTR a déclaré que cette décision reflète l’accord conclu plus tôt cette semaine entre le Département du Trésor des États-Unis et la Banque d’État du Vietnam (BEV).La décision conclut que l’accord entre le Département du Trésor et la BEV permet une résolution satisfaisante de la question faisant l’objet d’une enquête et, par conséquent, qu’aucune action commerciale n’est justifiée pour le moment. L’USTR, en coordination avec le Département du Trésor, surveillera la mise en œuvre du Vietnam à l’avenir, a-t-il déclaré.La représentante américaine au commerce, Katherine Tai, a félicité le Vietnam pour son engagement à répondre aux préoccupations des États-Unis concernant ses pratiques monétaires et à donner un exemple important à la région Indo-Pacifique.Les travailleurs et les entreprises américains sont plus forts lorsque leurs partenaires évaluent leur monnaie de manière équitable et se font concurrence sur un pied d’égalité, a-t-elle déclaréElle a ajouté qu’à l’avenir, en coordination avec le Département du Trésor, la partie américaine travaillera avec le Vietnam pour assurer la mise en œuvre, et continuera à examiner les pratiques de change des autres principaux partenaires commerciaux.Plus tôt cette semaine, le Département du Trésor et la BEV ont conclu un accord pour répondre aux préoccupations des États-Unis concernant les pratiques monétaires du Vietnam.Une déclaration conjointe du Département du Trésor et de la BEV a déclaré que la gouverneure de la BEV Nguyên Thi Hông et la secrétaire américaine au Trésor Janet L. Yellen avaient eu une réunion virtuelle.Le Département du Trésor et la BEV ont eu des discussions constructives au cours des derniers mois dans le cadre du processus d’engagement renforcé, et sont parvenus à un accord pour répondre aux préoccupations du Département du Trésor concernant les pratiques monétaires du Vietnam telles que décrites dans le rapport du Département du Trésor au Congrès sur les politiques macroéconomiques et de change des principaux partenaires commerciaux des États-Unis.Le Vietnam a confirmé qu’il est tenu, en vertu des Statuts du Fonds monétaire international (FMI), d’éviter de manipuler son taux de change afin d’empêcher un ajustement effectif de la balance des paiements ou de s’octroyer un avantage compétitif déloyal et s’abstiendra de toute dévaluation compétitive du dông vietnamien.La BEV déploie également des efforts constants pour moderniser et rendre plus transparent sa politique monétaire et son cadre de taux de change.Elle continuera à fournir les informations nécessaires au Département du Trésor pour effectuer une analyse approfondie et des rapports sur les activités de la BEV sur le marché des changes dans le rapport semestriel du Département du Trésor au Congrès sur la situation macroéconomiquen et les politiques de change des principaux partenaires commerciaux des États-Unis. – VNA