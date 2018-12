Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Au cours des onze premiers mois de l'année, les États-Unis et l’Union européenne (UE) ont été les premiers marchés à l'exportation du Vietnam. Ils sont également les marchés avec qui le Vietnam a connu les plus grands excédents commerciaux, avec 31,9 milliards de dollars et 25,6 milliards de dollars respectivement.



L’excédent commercial vers ces deux marchés est six fois plus élevé que l’excédent commercial du commerce extérieur du Vietnam. En effet, le pays a affiché un excédent commercial de 6,81 milliards de dollars de janvier à novembre, soit une hausse de 7,3% en glissement annuel. Cela a aidé le pays à avoir une balance des paiements positive, à réaliser un nouveau record en matière de réserves en devises étrangères avec plus de 60 milliards de dollars.



S’agissant des Etats-Unis, le premier débouché à l’exportation du Vietnam, les groupes de produits exportés ayant connu les plus fortes croissances sont téléphones et pièces détachées (+49,8), chaussures (+14,6%), textile-habillement (+12,4%)…



Concernant les importations, de janvier à novembre, le Vietnam a enregistré un déficit commercial avec 27 marchés. Il a affiché un déficit de plus de plus de 20 milliards de dollars avec la République de Corée (26,6 milliards de dollars) et la Chine (21,6 milliards de dollars). Taïwan (Chine) et la Thaïlande étaient aux 3e et 4e rangs, avec 8,4 milliards de dollars et 5,04 milliards de dollars. -VNA