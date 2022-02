Le livre " Ho Chi Minh : la race noire et une sélection d'ouvrages sur le racisme " du professeur Nguyen Dai Trang.

Hanoï (VNA) - L'évaluation du Président Ho Chi Minh selon laquelle sous l'impérialisme, la vie des Noirs ne vaut rien (dans un article portant sur les Moyens de transport bipèdes) est une prophétie, prédisant la montée du mouvement "Black Lives Matter" (la vie des Noirs compte). Les écrits du Président Ho Chi Minh rappellent aux communautés asiatique et noire de se soutenir mutuellement dans la lutte antiraciste.

Ce sont les commentaires de Joe Pateman, expert en recherche politique de l'Université de Nottingham, au Royaume-Uni, après avoir lu le livre " Ho Chi Minh : la race noire et une sélection d'ouvrages sur le racisme " du professeur Nguyen Dai Trang.

En 2022, le thème pour le Mois de l’histoire des Noirs est le suivant « En février et en tout temps : Célébrons l’histoire des communautés noires aujourd’hui et tous les jours ». A cette occasion, le 19 février, le Centre d'études asiatiques de l'Université York (Canada) a organisé un webinaire sur les œuvres antiracistes du Président Ho Chi Minh, attirant de nombreux érudits internationaux.



Les érudits principaux de cet événement - Joe Pateman, le professeur Nguyen Dai Trang et l'expert canadien en relations gouvernementales, Luis Silva - ont reconstitué les étapes clés d’un voyage de 30 ans pour trouver « la voie du salut national » du Président Ho Chi Minh. Au cours de son voyage, il rencontra de nombreuses personnes et se rendit compte que les pays furent différents en termes de paysages, de coutumes et de personnes, mais en termes de société, quelle que soit la couleur de la peau des gens, dans chaque pays il y eut toujours les pauvres, les riches, et aussi l'injustice et l'oppression. En 1912, lorsque l'Oncle Ho se rendit à New York, se tint devant la Statue de la Liberté, il écrivit des lignes sur les Noirs, les femmes, l’inégalité entre Noirs et Blancs et entre hommes et femmes. Ses inquiétudes sont toujours d’actualité, surtout après la mort du Noir George Floyd, provoquant des protestations du mouvement "Black Lives Matter" à travers le monde, ont-ils estimé.



Selon Joe Pateman, le Président Ho Chi Minh s'intéresse beaucoup à la vie des Noirs et à leur lutte pour l'égalité. Il a été l'un des premiers dirigeants communistes asiatiques à découvrir les problèmes auxquels est confrontée la communauté noire et à promouvoir leur mouvement de liberté. Le livre " Ho Chi Minh : la race noire et une sélection d'ouvrages sur le racisme " est un recueil de 20 articles du Président Ho Chi Minh, avec 13 articles dans l'ouvrage Race noire et 7 articles écrits pour la période 1922-1924 et 1963 -1966. Le livre a fourni une vision plus claire de la pensée du patriote vietnamien.

Luis Silva a estimé avec émotion que les écrits du Président Ho Chi Minh l’ont éclairé. « J'ai compris les causes sous-jacentes du racisme et de la discrimination systémique.».

Les érudits se sont accordés pour dire que les écrits du Président Ho Chi Minh avaient montré son fervent intérêt pour la libération des Noirs et que le professeur Nguyen Dai Trang avait tout à fait raison lorsqu'il avait soutenu que ses articles sur l'antiracisme étaient jusqu'à présent étaient toujours d’actualité. -VNA