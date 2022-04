Photo: Mobile Legends Esports

Hanoï (VNA) - Six équipes du Vietnam, du Laos et de la Thaïlande participeront au tournoi e-sports Mobile Legends: Bang Bang intitulé "MSC Mekong Qualifier 2022", un événement sportif avant les prochains 31e Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31) prévus en mai, a annoncé le 15 avril l’Association de l’e-sport récréative du Vietnam (VIRESA).

L'e-sport ou le sport électronique désigne la pratique de jeux vidéo solitaire ou de groupe sur Internet de manière compétitive.

Le concours se déroulera du 19 au 24 avril, avec des prix totalisant 10.000 dollars. La meilleure équipe remportera également une place pour participer au Mobile Legends Southeast Asia Cup MSC 2022.

Lors des prochains SEA Games 31, les e-sports comprennent 8 disciplines avec 10 catégories de compétition, dont League of Legends : Wild Rift-Mobile, PUBG Mobile et Mobile Legends : Bang Bang. Les e-sports sont une nouvelle compétition au Vietnam qui attire une grande attention des jeunes.

Les SEA Games 31, sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte", se dérouleront du 12 au 23 mai à Hanoï et dans les provinces de Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang dans le Nord. Les cérémonies d'ouverture et de clôture sont prévues respectivement les 12 et 23 mai au stade national My Dinh.

En qualité de pays hôte, le Vietnam ambitionne de remporter 140 médailles d’or, 77 d’argent et 71 de bronze. Les SEA Games 31 comprendront 40 disciplines avec plus de 520 catégories de compétition. -VNA