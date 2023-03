L’équipe de secours et de sauvetage du ministère de la Défense de retour à l’aéroport international de Nôi Bài à Hanoï après avoir accompli sa mission en Turquie.

Photo : Trong Duc/VNA/CVN

Hanoï (VNA) - Après près de deux semaines de travail en Turquie, les deux équipes de secours et de sauvetage des ministères de la Défense et de la Sécurité publique ont achevé la tâche qui leur avait été assignée et sont retournées au Vietnam.



Dans l’après-midi du 22 février (heure locale), la mission de l’Armée populaire du Vietnam (APV) a quitté la Turquie pour rentrer au Vietnam, après avoir participé aux opérations de secours et de sauvetage qui ont suivi le séisme survenu le 6 février.



Une cérémonie de départ a eu lieu à l’aéroport de Hatay, à Antakya, chef-lieu de la province turque de Hatay, en présence de l’ambassadeur du Vietnam à Ankara, Dô Son Hai. Lors de l’événement, le diplomate a souligné que l’envoi par l’APV de cette mission de secours et de sauvetage avait contribué au renforcement des relations bilatérales. Il a également salué les efforts inlassables de cette mission et celle du ministère vietnamien de la Police, qui ont été appréciés par les habitants, les autorités locales et les secouristes internationaux.



Pendant son séjour à Hatay du 13 au 22 février, la mission de l’APV a effectué des recherches dans 31 endroits, repéré 15 emplacements où des victimes étaient piégées sous les décombres, dont deux montraient des signes de vie. Ces endroits ont ensuite été pris en charge par les forces locales, et les corps de 28 personnes ont été dégagés des décombres. De plus, la mission a coordonné ses efforts avec les équipes de Bahreïn et du Mexique pour effectuer des recherches et repérer trois endroits où dix victimes étaient mortes. Les médecins militaires vietnamiens ont examiné, prodigué les premiers soins et fourni des médicaments à sept secouristes d’autres pays qui ont été victimes d’accidents pendant leur travail.



L’équipe de secours de l’APV a remis près de 25 tonnes de matériel de secours à la Turquie le 21 février. Cette aide, qui comprend des rations emballées, du riz, du lait, des fournitures médicales et de nombreux autres produits essentiels, a été remise au stade Hatay à Antakya.



Lors de la cérémonie de présentation, le major-général Pham Van Ty, chef adjoint du Bureau permanent du Comité national d’intervention en cas d’incidents et de catastrophes naturelles, de recherche et de sauvetage et directeur adjoint du Département de sauvetage à l’état-major général de l’APV, et chef de cette équipe, a déclaré que cette aide témoignait de l’empathie du peuple vietnamien et du ministère de la Défense envers le peuple turc. Il a également exprimé son espoir que la Turquie se relève bientôt des énormes pertes humaines et matérielles que le tremblement de terre a causées.



Les fournitures médicales seront rapidement transportées vers les hôpitaux et les centres de santé locaux pour aider les patients à recevoir des soins d’urgence, a-t-il noté.



Protection de la diaspora vietnamienne



Quant à la mission du ministère de la Sécurité publique, elle a participé aux opérations de secours et de sauvetage en Turquie du 10 au 19 février et a achevé sa mission avant de retourner au Vietnam. Le colonel Nguyên Minh Khuong, directeur adjoint du Département de police de prévention, de lutte contre les incendies et de sauvetage du Vietnam (C07, ministère de la Sécurité publique), a souligné le côté humain d’une telle mission.



Selon lui, l’esprit et les contributions de la mission du ministère de la Sécurité publique ont été reconnus par les habitants locaux, par les volontaires travaillant avec eux, ainsi que par les autorités et les secouristes turcs. Il a espéré que le travail de sa mission contribuerait au renforcement de la solidarité entre le Vietnam et la Turquie.



Le chef de la mission du ministère de la Sécurité publique a également rappelé les efforts des secouristes vietnamiens pour dégager un jeune homme de 17 ans des décombres, ainsi que les corps sans vie de 14 personnes durant les sept jours de présence sur place.



Parallèlement aux opérations de secours et de sauvetage, cette mission a remis du matériel médical et des médicaments à la partie turque, organisé des visites et distribué des nouilles instantanées, des aliments séchés, etc., aux sinistrés, qui ont exprimé leurs profonds remerciements aux membres de la mission vietnamienne.



Plusieurs familles, habitants et organisations sont venus au camp de la mission du ministère vietnamien de la Sécurité publique pour les remercier. Durant leur séjour, ils ont reçu le soutien et la collaboration des organes compétents vietnamiens, des autorités locales et d’autres missions internationales.



À cette occasion, le ministère de la Sécurité publique a décerné des satisfecit aux membres de la mission. Cette dernière a également reçu une reconnaissance de la présidente du Comité central de la Croix-Rouge vietnamienne, Bùi Thi Hoà.



Les équipes des ministères de la Sécurité publique et de la Défense ont effectué des missions dans les provinces d’Adiyaman et de Hatay, qui sont à environ 500 km l’une de l’autre et qui sont parmi les localités les plus durement touchées. Étant donné l’environnement difficile, les succès de ces équipes sont encore plus significatifs.



Dô Son Hai a affirmé que l’ambassade avait travaillé étroitement et efficacement avec les autorités locales, les représentants de la communauté vietnamienne ainsi que les équipes de secours pour tenir régulièrement à jour la situation des citoyens vietnamiens touchés par le séisme.



Après le tremblement de terre survenu en Turquie, l’ambassade a élaboré des scénarii pour protéger ses citoyens. Actuellement, les sept familles mixtes vietnamo-turques vivant dans les localités touchées sont en sécurité, mais leurs maisons ont été gravement endommagées. Il a fourni un soutien financier ainsi que des fournitures essentielles à celles dans le besoin.-CVN/VNA