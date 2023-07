Les épouses des Premiers ministres vietnamien, Lê Thi Bich Trân, et malaisien, Dato' Seri Dr. Wan Azizah binti Dr. Wan Ismail visitent le village d'enfants SOS de Hanoi. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Les épouses des Premiers ministres vietnamien, Lê Thi Bich Trân, et malaisien Dato' Seri Dr. Wan Azizah binti Dr. Wan Ismail, ont rendu visite vendredi 21 juillet au village d'enfants SOS de Hanoi.

Etabli en 1988 et mis en service en 1990, le village fournit des soins familiaux aux enfants orphelins, abandonnés et défavorisés. Nourrissant près de 600 enfants jusqu'à présent, il s'occupe maintenant de plus de 200 enfants.

Lors de la visite, l’épouse du Premier ministre vietnamien, Lê Thi Bich Trân, a exprimé son espoir que les responsables et le personnel du village spécial continueront à remplir leurs fonctions en s'occupant des enfants abandonnés, orphelins et vulnérables.

Les deux épouses ont profité de l'occasion pour offrir des cadeaux aux enfants.

L'épouse du Premier ministre malaisien s'est dite impressionnée par le fait que 400 enfants du village aient bien grandi et aient réussi dans la vie.

Elle a encouragé les enfants à continuer à apporter leurs contributions au pays et à défendre les traditions de leurs ancêtres, car leur pays est connu pour son esprit d'autonomie et de résilience.

Madame Dato' Seri Dr. Wan Azizah binti Dr. Wan Ismail accompagne son époux, le Premier ministre Anwar Ibrahim, lors de sa visite officielle au Vietnam les 20 et 21 juillet, la première du genre dans ce pays depuis son entrée en fonction en décembre 2022. -VNA