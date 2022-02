Hanoi (VNA) – Il est prévu qu’à partir du 3e trimestre, divers types de sels, trempettes et assaisonnements de différentes régions du Vietnam seront disponibles dans les rayons de nombreux supermarchés et restaurants aux Etats-Unis.

Une bouteille de "nuoc mam" de Phu Quôc, une spécialité de la province de Kiên Giang (Sud).

Le fabricant d’assaisonnements alimentaires Dh Foods vient de signer un accord de coopération avec Heritage Beverag (HB), un importateur et distributeur de produits vietnamiens haut de gamme aux États-Unis, selon lequel HB sera le distributeur exclusif des épices de spécialité régionales de Dh Foods aux États-Unis par le biais de canaux avec lesquels cette entreprise a coopéré, tels que Whole Foods,Costco, Cost Plus, Safeway, Albertson’s, Kroger... ainsi que de nombreux restaurants vietnamiens.

Dh Foods propose actuellement plus de 150 produits d’épicerie tels que sel, trempette, épices naturelles, assaisonnements, nuoc mam (sauce de poisson). Ces produits ont été présents dans les réseaux de supermarchés vietnamiens tels que CoopMart, Lottemart, Aeon... et exportés vers de nombreux marchés tels que Japon, Pays-Bas, Corée du Sud, Royaume-Uni, Allemagne...

Nguyên Trung Dung, directeur général de Dh Foods, a déclaré que cette coopération est un grand pas pour amener les épices vietnamiennes aux États-Unis, l’un des plus grands marchés au monde avec 300 millions de consommateurs, dont 30 millions sont d’origine asiatique et 3 millions d’origine vietnamienne.

Touristes étrangers visitant un atelier de fabrication de "nuoc mam" à An Thoi, dans le district insulaire de Phu Quôc. Photo: VNA

"J’espère que le marché américain ouvrira un nouvel avenir à Dh Foods ainsi qu’à l’industrie vietnamienne des épices", a déclaré Nguyên Trung Dung.

Partageant la raison du choix de Dh Foods comme prochaine marque de développement, Louis Nguyen, président de Heritage Beverage, a déclaré que ces 10 dernières années, la cuisine et la culture vietnamiennes ont accru leur influence aux Etats-Unis. Cependant, lorsque de nombreux produits vietnamiens sont arrivés aux États-Unis, ils ont été confrontés à des défis en termes de qualité et de compétitivité. Pendant ce temps, les produits de Dh Foods ont des points forts en termes de qualité.

Selon Louis Nguyên, la stratégie d’approvisionnement commencera d’abord par les supermarchés vietnamiens et asiatiques plus largement puis s’étendra aux supermarchés américains. "Cette année, le nombre de conteneurs exportés vers les États-Unis pourrait être modeste, mais il s’accroîtra ces prochaines années", a-t-il partagé. – CPV/VNA