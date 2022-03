Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Les produits agricoles vietnamiens comme fruits, riz, épices sont de plus en plus nombreux sur des marchés étrangers exigeants quand les entreprises profitent des accords de libre-échange.

Dès le début de cette année, la société des produits agricoles Loc Troi, membre du groupe Loc Troi, a exporté plus de 4.500 tonnes de riz pour une valeur totale de plus de 3 millions de dollars vers l’Europe, l’Amérique, le Moyen-Orient et l’Asie.

Selon les statistiques du Département général des douanes, les exportations de riz en janvier ont fortement augmenté, atteignant 505.741 tonnes pour une valeur de 246,02 millions de dollars, soit une augmentation de 45,4% en volume et de 28,2% en valeur en variation annuelle.

Idem pour le secteur des fruits et légumes avec de nouvelles commandes. La Sarl Westerfarm et la Compagnie par actions Canh cong vang Vietnam ont exporté les 3 premières tonnes de mangues Cat Chu vers les Pays-Bas.

Selon Nguyen Thi Minh Nguyet, directrice de la Compagnie par actions Canh cong vang Viet Nam, d'ici au mois de mars, sa compagnie exportera 8 tonnes de mangues vers l'Europe et augmentera progressivement par semaine le volume d’exportation et élargira les exportations de ce fruit vers d'autres marchés.

La porte des exportations est également ouverte pour le secteur de la production d'épices. Le fabricant vietnamien d’assaisonnements alimentaires Dh Foods vient de signer un accord de coopération avec Heritage Beverag (HB), un importateur et distributeur de produits vietnamiens haut de gamme des États-Unis, selon lequel HB deviendra le distributeur exclusif d'épices vietnamiennes de Dh Foods aux États-Unis.

Des épices du Vietnam seront présents dans le système de distribution de HB tels que Whole Foods, Costco, Cost Plus, Safeway, Albertson’s, Kroger... ainsi que dans de nombreux restaurants vietnamiens aux États-Unis à partir du troisième trimestre. Environ 10 conteneurs de Dh Foods seront livrés cette année et le nombre augmentera progressivement au fil des années.

Les fruits-légumes et le riz sont deux produits agricoles d'exportation du pays ayant connu une valeur d'exportation de plus de 3 milliards de dollars. L'année dernière, ces deux produits ont contribué plus de 6,7 milliards de dollars au chiffre d’affaires agricoles. Cette année, ces produits continueront d'être le pilier pour aider le secteur agricole à atteindre l'objectif de 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires à l'export. - VNA