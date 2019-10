Produits vietnamiens au supermarché Tops en Thaïlande.

Hanoï (VNA) - De plus en plus d'entreprises vietnamiennes exportent avec succès vers la Thaïlande. Les opportunités se multiplient grâce aux politiques de coopération et aux événements introduisant des produits vietnamiens sur le sol thaïlandais.



La Semaine des produits vietnamiens en Thaïlande, organisée conjointement par le ministère de l'Industrie et du Commerce et le Central Groupe Vietnam, s'est déroulée du 18 au 22 septembre en Thaïlande. Il s’agit d’une initiative permettant aux entreprises de présenter et de promouvoir leurs produits auprès des consommateurs thaïlandais.



À cette occasion, de nombreuses petites et moyennes entreprises ont eu la possibilité de présenter leurs produits aux consommateurs, ainsi qu'aux acheteurs et aux canaux de distribution thaïlandais tels que noix de cajou Hai Binh, noix de cajou Ba Tu, sauce de poisson Thanh Quôc, sel Tinh Nguyên, Dat beurre, café Dakmark...



Les noix de cajou Hai Binh est un exemple de réussite. Cette entreprise familiale est devenue une société d'exportation prospère sur le marché thaïlandais. Hai Binh a été créée en 2014 avec pour objectif initial la transformation (torréfaction, emballage…) des noix de cajou. En 2018, l'entreprise a normalisé l'usine, lui permettant d’obtenir les licences HASAT et ISO. Deux normes qui facilitent l’exportation à l’étranger. L’année dernière, les produits Hai Binh étaient en vente dans les supermarchés Big C et Go! du Central Group Vietnam à travers un programme de soutien pour les petites et moyennes entreprises lancé par Central Group Vietnam en 2016.



Central Group Vietnam est également le pont pour apporter de nombreuses marques vietnamiennes sur le territoire thaïlandais. Il ne s'agit pas uniquement d'introduire des produits vietnamiens, mais aussi d’amener la culture et la cuisine vietnamienne. La marque Vifon a également réussi à pénétrer le marché thaïlandais en apparaissant dans les rayons des supermarchés du pays.



Bui Phuong Mai, présidente du conseil d'administration de VIFON, a déclaré : "Afin d’entrer sur le marché thaïlandais l'année dernière, nous avons participé à la semaine des produits vietnamiens en Thaïlande pour présenter nos produits et interroger les consommateurs. La participation à cet événement nous a permis de toucher les consommateurs de la chaîne de supermarchés Tops du Central Group et certains autres canaux de vente au détail".



Comprendre les goûts des clients



Selon les statistiques de Central Group Thaïlande, le supermarché Tops vend chaque jour près de 200 produits VIFON dans un magasin. Un résultat positif qui montre que les entreprises vietnamiennes peuvent attirer les consommateurs s’ils comprennent les goûts de leurs clients.



Au nom du ministère de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Khanh Ngoc, vice-présidente du marché pour l'Europe et les États-Unis, a déclaré : "La Thaïlande est actuellement le plus grand partenaire commercial du Vietnam dans l'ASEAN. En 2018, le chiffre d'affaires à l'importation et à l'exportation entre les deux pays a atteint 17,5 milliards de dollars, en hausse de 13,4% par rapport à 2017. Le chiffre d'affaires à l'exportation du Vietnam a atteint près de 5,5 milliards de dollars, en hausse de 14,3%. Le chiffre d'affaires à l'importation du Vietnam a atteint 12 milliards de dollars, avec 13% d’augmentation. Les exportations vietnamiennes vers la Thaïlande ont représenté plus de 20% du total des exportations vietnamiennes vers 9 pays de l'ASEAN. Les importations vietnamiennes en provenance de Thaïlande représentent près de 40% des importations de la région".



Au cours des sept premiers mois de 2019, le chiffre d'affaires total d'import-export entre les deux pays a atteint 10,2 milliards de dollars, en hausse de 6,6% par rapport à la même période l’année dernière. Plus particulièrement, le chiffre d'affaires à l'exportation du Vietnam vers la Thaïlande s’est élevé à environ 3,2 milliards de dollars, représentant une augmentation de 1,5%. Les importations du Vietnam en provenance de Thaïlande ont atteint 7 milliards de dollars, en hausse de 9,2% par rapport à la même période en 2018. -CVN/VNA