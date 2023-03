Photo d'illustration. Source: VNA



Hanoi (VNA) - Les entreprises vietnamiennes accordent plus d'attention à la logistique verte, en réponse à la demande des consommateurs pour des produits respectueux de l'environnement et à la tendance à la transformation de l'économie verte.

Selon le rapport sur la logistique du Vietnam 2022, quelque 73,2 % des entreprises nationales ont appliqué la logistique verte dans leur stratégie commerciale.

Cependant, jusqu'à 66,2 % des entreprises de logistique ne disposent pas d'un système de gestion environnementale standard et font face à des défis tels que la capacité financière, l'organisation administrative ou la capacité des énergies vertes, qui affectent leur mise en œuvre de systèmes logistiques verts.

De plus, selon les entreprises, l'infrastructure logistique au Vietnam n'est pas encore suffisamment moderne et synchrone, créant ainsi des obstacles au plan de mise en œuvre et à l'efficacité des solutions logistiques vertes.

Les restrictions dans l'application des sciences et des technologies deviennent également un grand défi pour le développement de la logistique verte dans les entreprises.

Les entreprises vietnamiennes doivent sensibiliser au rôle du développement de la logistique verte dans l'optimisation de leurs activités, développer et compléter des stratégies pour répondre à l'orientation du développement vert et durable dans leurs activités actuelles.

Selon des experts, les entreprises doivent changer de moyen de transport pour s'adapter à l'infrastructure existante et donner la priorité à l'utilisation de moyens de transport nouveaux et respectueux de l'environnement.

Elles doivent également appliquer activement des technologies avancées afin de promouvoir un développement propre et efficace. Le gouvernement et les organes compétents doivent créer des politiques plus favorables pour les activités des entreprises vers le développement de la logistique verte.

La logistique verte est la transition des processus communs de la logistique actuelle vers un modèle logistique respectueux de l'environnement. -VNA