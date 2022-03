Hanoi (VNA) - Un événement en ligne pour connecter les entreprises du Vietnam et de la République de Corée se déroule dans le cadre des activités marquant le 30e anniversaire de la fondation des relations diplomatiques entre les deux pays.

Photo: qdnd.vn

Organisé par l’Agence sud-coréenne de promotion du commerce et des investissements (Kotra) à Hanoi, l’événement de cinq jours à partir du 21 mars a réuni 58 fournisseurs de Daegu, Jeonju, Incheon, Gyeongbuk de la République de Corée et 76 entreprises vietnamiennes.

Selon la cheffe de la Kotra Hanoi Trân Thi Hai Yên, des délégations commerciales des localités sud-coréennes entretiennent tous les ans des relations commerciales avec le Vietnam.

Les produits de haute qualité des entreprises sud-coréennes présentés lors de l’événement comprennent des boissons et aliments, des compléments alimentaires, des cosmétiques et des équipements de beauté, des produits pour mères et bébés et des articles ménagers.

Les entreprises des deux pays concentrent leurs discussions sur les problèmes liés au transport d’échantillons de la République de Corée au Vietnam pour les tests, les exigences de certification de la qualité des normes sud-coréennes et internationales et les conditions pour devenir distributeur. Certains accords potentiels devraient être discutés plus en détail dans un proche avenir.

Après le programme, les entreprises des deux parties continueront à recevoir le soutien de la Kotra Hanoi dans les négociations en vue de la signature et de l’exécution des contrats d’import-export.

Trân Thi Hai Yên a déclaré que les entreprises vietnamiennes avaient l’intention de s’approvisionner sur le marché sud-coréen, ajoutant que les entreprises des deux pays sont très actives pour trouver des moyens de se soutenir mutuellement.

Depuis le début de l’épidémie de Covid-19 au début 2020, la Kotra Hanoi a transformé tous les événements commerciaux en présentiel entre les entreprises des deux parties en événements en ligne afin d’assurer la continuité des activités commerciales.

L’année dernière, près de 900 entreprises sud-coréennes ont acheté des produits vietnamiens via 1.910 programmes d’échanges commerciaux en ligne. De nombreuses entreprises vietnamiennes se sont également associées à des fournisseurs sud-coréens pour importer des marchandises.

Les experts ont déclaré que le Vietnam est toujours un marché prometteur pour les exportateurs sud-coréens. En particulier, le Vietnam a progressivement mis en œuvre une feuille de route pour réduire les droits d’importation dans le cadre de l’accord de libre-échange République de Corée-Vietnam avec des procédures administratives convenables.

La croissance économique du Vietnam ainsi que la stabilité politique et les bonnes performances dans le contrôle du Covid-19 ont contribué à inspirer la confiance des entreprises sud-coréennes dans le marché vietnamien, ont-ils déclaré. – VNA