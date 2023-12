Les entreprises vietnamiennes doivent respecter le Pacte Vert pour l'Europe. Photo: nhandan.vn

Hanoï (VNA) - Lancé en 2020, le Pacte Vert pour l'Europe (PVE) est un ensemble d'initiatives politiques-cadres de l'Union européenne visant à faire de l'union une région neutre en émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 et à minimiser l'utilisation des ressources naturelles dans le développement économique.

Les entreprises vietnamiennes doivent se préparer et respecter le PVE pour maintenir leur position d'exportation sur le marché de l'UE, ont déclaré des experts économiques.

Depuis la mise en œuvre du pacte, de nombreuses politiques vertes ont été mises en œuvre qui affectent directement les activités de production et les exportations étrangères vers cette région, dont les exportations vietnamiennes.



Par conséquent, la liste des produits d'exportation vietnamiens qui seront les plus touchés par le processus de transition verte dans l'UE dans un avenir proche comprend les machines, équipements et composants électriques et électroniques ; produits agricoles, aquatiques ; bois ; fer et acier; textiles, vêtements, et chaussures.

Selon les statistiques officielles, en 2022, la valeur des exportations vietnamiennes vers l'UE a atteint 47 milliards de dollars, dont les groupes de produits susmentionnés ont contribué à hauteur de 25 milliards de dollars.

L'UE a publié environ 60 actions pour mettre en œuvre le PVE, qui affectent les entreprises exportatrices vietnamiennes sous les principaux angles tels que les normes vertes pour les produits et marchandises exportés du Vietnam vers l'UE ; la responsabilité de finance verte de certains fabricants concernant des produits susceptibles de provoquer une pollution environnementale lors de leur production lorsqu'ils sont exportés vers l'UE ; et la responsabilité d'explication concernant l'origine du produit, ainsi que les exigences liées à l'impact environnemental durant le processus de production, d'utilisation et d'élimination du produit.

Cependant, une enquête rapide de la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI) a montré que 88% à 93% des personnes interrogées ne connaissent toujours pas ou n'entendent que très peu parler du PVE ou d'autres politiques vertes importantes au Vietnam, a déclaré le vice-président du VCCI Nguyen Quang Vinh.

Par conséquent, selon Quang Vinh, pour s'adapter et garantir la capacité de maintenir des exportations durables vers le marché de l'UE, les entreprises vietnamiennes doivent apprendre de manière proactive et comprendre clairement les réglementations et politiques qui affecteront leurs secteurs et leurs produits, ainsi qu'élaborer une stratégie de transformation verte dans le respect de la feuille de route des exigences vertes de l’UE.

La participation active des entreprises à la transition verte contribuera également de manière significative à promouvoir le processus de transition verte de l'économie nationale, contribuant ainsi au développement durable du Vietnam, conformément à ses engagements pris lors de la 26e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26), a-t-il déclaré.

L'UE constitue actuellement le troisième marché d'exportation et le cinquième marché d'importation du Vietnam. Dans le même temps, le Vietnam a dépassé Singapour pour devenir le plus grand partenaire commercial de l'UE au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et se classe au 11e rang parmi les plus grands fournisseurs de matières premières du bloc. -VNA