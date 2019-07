Hanoi (VNA) – Une table ronde organisée jeudi 18 juillet à Hanoi par l’Institut d’économie du Vietnam s’est penchée sur la transition numérique pour les entreprises, processus qui leur permet d’intégrer toutes les technologies digitales disponibles au sein de leurs activités.

Les intervenants ont discuté de la transformation numérique, des opportunités et des défis pour les entreprises vietnamiennes. Photo : kinhtedothi.vn

En fait, rester en phase avec les tendances de la transformation numérique est conforme à la tendance objective et aux exigences du Vietnam, a déclaré le directeur de l’Institut d’économie du Vietnam, Bui Quang Tuân.



Sur le plan microéconomique, le Vietnam s’engage dans un processus de croissance, passant d’une croissance en largeur basée sur l’exploitation d’une main d’œuvre bon marché et des ressources naturelles à une croissance en profondeur avec une haute productivité, une efficience plus élevée et une meilleure compétitivité et reposant sur la science, la technologie et l’innovation, a-t-il analysé.



Au niveau macroéconomique, la transition numérique, la digitalisation et le commerce sur des supports numériques nécessite un changement d’état d’esprit, a-t-il indiqué, notant le développement des usages sur Internet et la profusion des services numériques dans le pays.



La transition numérique entraîne un remodelage complet de tous les aspects d’une entreprise ainsi que de sa stratégie pour bénéficier du numérique comme levier de croissance et de compétitivité. Elle est donc passée du statut de tendance à un statut d’élément central de la stratégie d’entreprise moderne. – VNA