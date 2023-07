Hanoï (VNA) - Selon des experts, les entreprises suédoises prêtent attention non seulement aux engagements en matière de développement durable, mais aussi aux engagements en matière d'innovation, lors de l'établissement et de la mise en œuvre de leurs stratégies pour accroître les investissements au Vietnam.



Parmi les projets suédois exemplaires se distingue le premier centre d'innovation dédié au secteur de l'alimentation et des boissons (F&B) au Vietnam, qui a ouvert ses portes au début de juillet 2023. C'est le fruit de la coopération entre les entreprises du pays européen Tetra Pak et DenEast.



Selon Eliseo Barcas, directeur exécutif de Tetra Pak Vietnam, le Vietnam devient progressivement un centre d'innovation qui attire l'attention de nombreux investisseurs étrangers, malgré divers défis. Il a indiqué que l'intensification des activités de Tetra Pak montre le respect de son engagement à augmenter les investissements au Vietnam.



Pour sa part, l'ambassadrice de Suède au Vietnam, Ann Måwe, a souligné que la Suède entretient aujourd'hui un partenariat commercial avec le Vietnam et que diverses entreprises bien connues de la nation européenne telles qu'ABB, AstraZeneca et Atlas Copco, entre autres, sont présentes aujourd'hui dans ce pays d’Asie du Sud-Est.



Avec la signature de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam, les milieux d'affaires suédois accordent de plus en plus d'attention au Vietnam, a ajouté la diplomate.



Les données officielles indiquent qu'au premier semestre de cette année, les investisseurs suédois ont placé environ 167,97 millions de dollars au Vietnam. Sur ce montant, 154,6 millions de dollars correspondent au capital social des nouveaux projets.



David Lidén, conseiller au commerce de l'ambassade de Suède et représentant principal de l'organisation Business Sweden au Vietnam, a évoqué la priorité des entreprises de son pays accordée à la durabilité lorsqu'elles investissent au Vietnam, ce qui se reflète clairement dans le stratégies de groupes comme Ericsson, Assa Abloy et Polarium.



Le groupe pharmaceutique AstraZeneca, par exemple, a annoncé son engagement à injecter de nouveaux capitaux au Vietnam pour aider le pays d'Asie du Sud-Est à améliorer sa capacité de production dans ce domaine, portant ainsi le montant total de ses investissements à 308 millions de dollars pour la période 2020-2024.



Le groupe de télécommunications Ericsson a également proposé d'accompagner le Vietnam dans la mise en place des infrastructures du réseau 5G.



D'autre part, le fait que le Vietnam se concentre sur la stimulation du développement vert et de l'innovation correspond aux spécialités des investisseurs suédois.



En ce sens, Pham Hong Quat, chef du Département du développement des marchés et des entreprises scientifiques et technologiques, du ministère des Sciences et des Technologies du Vietnam, a recommandé d'acquérir des expériences du pays européen pour promouvoir le développement socio-économique global.



De son côté, Johan Bode, directeur exécutif de DenEast Vietnam, a souligné les efforts du gouvernement vietnamien pour promouvoir l'innovation. Il a réitéré la volonté des entreprises suédoises d'aider le Vietnam à atteindre d’ici 2050 « zéro émission nette ». -VNA