Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le gouvernement reconnaît et salue le rôle des entreprises pour le développement rapide et durable du pays, a affirmé le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung lors du Forum d'affaires du Vietnam de mi-mandat 2019, tenu le 26 juin à Hanoï.

Selon M. Dung, ces dernières années, le gouvernement a effectué beaucoup d’efforts pour soutenir les entreprises, régler leurs difficultés. Les propositions des entreprises lors du forum contribueront à promouvoir l’innovation et la créativité, à améliorer l’environnement d’investissement et la compétitivité nationale, à attirer davantage de capitaux étrangers, ce pour faire figurer le Vietnam dans le groupe des premiers pays de l’ASEAN.

Echangeant avec les entreprises lors du forum, Trinh Dinh Dung a souligné que celles-ci étaient le moteur de la croissance, le sujet et les ressources pour concrétiser les objectifs du gouvernement.

A travers le respect des normes de protection de l’environnement, de la garantie de l’égalité des sexes et des droits des travailleurs, le renforcement de la formation, le développement communautaire… les entreprises ont mené à bien leur responsabilité sociale, a-t-il précisé.

Il a demandé aux entreprises de créer de bonnes opportunités pour que les travailleurs puissent développer leur profession, bénéficier d’un environnement d’emploi sûr, hygiénique où leurs droits personnels sont respectés.

Il faut que les entreprises appliquent les avancées technologiques pour sortir de nouveaux produits, renforcent les liens dans la distribution des produits. En outre, les entreprises doivent respecter les règles concernant la compétitivité, la protection de l’environnement, l’égalité des sexes, la lutte contre les infractions…

Le Forum d'affaires du Vietnam de mi-mandat 2019, placé sous le thème « le rôle de la communauté d’entreprises dans le développement rapide et durable », a eu lieu le 26 juin à Hanoi, attirant 500 délégués d’entreprises vietnamiennes et étrangères, d’organisations internationales et de 13 associations d’entreprises étrangères opérationnelles au Vietnam.

Ce mécanisme de dialogue entre le gouvernement et la communauté d’entreprises vietnamiennes et étrangères vise à améliorer l’environnement des affaires, promouvoir le développement du secteur privé, favoriser l’environnement d’investissement, contribuant à la croissance économique rapide et durable du Vietnam. -VNA