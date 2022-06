Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Ces derniers temps, les producteurs et exportateurs de produits aquatiques redoublent d’efforts pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) de manière plus efficace.

Selon les statistiques de la Direction de la pêche, les 28 localités côtières du pays ont obtenu des résultats positifs dans la lutte contre la pêche INN. Plus précisément, le taux de bateaux de pêche d'une longueur de 15 mètres et plus qui ont installé un système de surveillance des navires par satellite (VMS) et ont des signaux sur le système de suivi, a atteint 90,87 %, soit une hausse de 0,61 point par rapport à deux ans plus tôt.

La situation des bateaux de pêche vietnamiens saisis et traités par des pays étrangers a considérablement diminué. Depuis octobre 2021, aucune violation n'a été détectée dans les eaux étrangères.

Selon Nguyen Thi Thu Sac, vice-présidente de l'Association des exportateurs et producteurs des produits aquatiques du Vietnam (VASEP), s'il y a encore un bateau de pêche violant les eaux étrangères, il sera très difficile de faire retirer le « carton jaune » de la Commission européenne. Par conséquent, la communauté des producteurs et exportateurs de produits aquatiques, les autorités locales des provinces côtières et les pêcheurs sont déterminés à empêcher toute violation des eaux étrangères. -VNA