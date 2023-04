Dans un atelier de la compagnie Viêt Thang Jeans. Photo: ViTA/CVN

Hanoï (VNA) - Le marché vietnamien, de 100 millions d’habitants, est un tremplin qui permet aux entreprises nationales de minimiser les risques des exportations dans le contexte mondial complexe. De plus en plus de sociétés se recentrent sur ce débouché.

Alors que les exportations étaient encourageantes en 2022, les experts recommandent aux entreprises nationales de se tourner vers le marché intérieur avec ses 100 millions de consommateurs. Environ 60% de la population vietnamienne est active, avec un pouvoir d’achat qui progresse de 10,5% par an. Une véritable aubaine pour les entreprises, après les ravages de l’épidémie de COVID-19.

Le textile-habillement a été l’une des filières les plus impactées par la crise sanitaire. Pour compenser cette perte, les entreprises ont décidé de se recentrer sur le marché national.

Il y a quelques années, plusieurs entreprises du textile-habillement, dont la Sarl Viet Thang Jeans (VitaJeans), avaient accordé une grande attention aux marchés d’exportation. Mais l’épidémie a conduit à une baisse des commandes des marchés étrangers en 2022. Les compagnies ont été obligées de se concentrer sur le marché intérieur. “Grâce à une promotion intensive, l’an passé, notre croissance a doublé sur le marché intérieur par rapport aux années précédentes”, rapporte Pham Van Viêt, directeur général de Viet Thang Jeans.

Du côté de la Compagnie générale de confection 10 (May 10), de nouveaux magasins ont massivement ouvert pour conquérir le marché domestique. Elle a présenté deux lignes de produits de haute couture aux clients vietnamiens pour répondre à tous les segments du marché, explique son directeur général Thân Duc Viêt.

Autre exemple, la Compagnie par actions de transformation de bois Truong Thành - autrefois spécialisée dans la fabrication des articles à exporter - met l’accent désormais sur les commandes domestiques. Les exportations occupaient jadis 90% de son chiffre d’affaires. Cette année, 20% de son chiffre d’affaires seraient réalisés sur le marché domestique, selon Lê Hai Liêu, présidente du conseil d’administration de Truong Thành.

Le marché de consommation intérieur est une arène importante. Une étude de HSBC prévoit qu’en 2030, l’échelle du marché de consommation intérieur du Vietnam dépassera celle de la Thaïlande, du Royaume-Uni et de l’Allemagne.

À la conquête des consommateurs

De nombreuses entreprises domestiques conquièrent les consommateurs vietnamiens grâce à la qualité de leurs produits. Elles participent activement à de grands événements promotionnels pour mettre en avant les marchandises nationales. Avec des modèles variés, des prix compétitifs… de nombreux produits “made in Vietnam” acquièrent un certain prestige et sont de plus en plus appréciés des consommateurs.

Les entreprises cherchent à améliorer la qualité de leurs produits et investir davantage dans la labellisation pour se positionner sur le marché intérieur. De nombreuses compagnies du textile-habillement ont réussi le pari avec leur stratégie de conquête du marché intérieur, à l’image de May 10, Viêt Tiên, Duc Giang, Nhà Bè, Hoa Tho, Hanosimex, TNG... Ces sociétés ont leurs propres marques connues et reconnues, et des chiffres d’affaires pouvant s’élever à des centaines de milliards de dôngs par an sur le marché domestique.

Cao Huu Hiêu, directeur général du Groupe national du textile-habillement du Vietnam (Vinatex), explique qu’il y a dix ans, les consommateurs nationaux préféraient les vêtements confectionnés à l’étranger, mais que, maintenant, beaucoup se tournent vers les produits vietnamiens en raison de leur meilleure qualité et de leurs prix bon marché.

Selon une étude récente de la société Nielsen Global Measurement, après l’épidémie de COVID-19, 76% des consommateurs vietnamiens préfèrent les produits nationaux, en particulier ceux avec des marques connues, une assurance de qualité. De fait, les marchandises vietnamiennes sont de plus en plus compétitives grâce à une qualité supérieure et à des prix raisonnables. En conséquence, la proportion des produits vietnamiens dans le réseau de distribution a augmenté.

Les statistiques du ministère de l’Industrie et du Commerce montrent également que les marchandises vietnamiennes dans le système de supermarchés nationaux représentent toujours un taux de 90% ou plus. Pour la vente au détail, ce taux dans les marchés est de 60% ou plus tandis que dans le système de supermarchés nationaux, il reste à un niveau plus élevé, comme chez Co.opmart (90-93%), Satra (90-95%), Vissan (95%), Winmart (63%)...

D’après Lê Viêt Nga, directrice adjointe du Département du marché intérieur, relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, les entreprises partent à la conquête des consommateurs en appliquant les sciences et technologies, des solutions de gestion avancées pour réduire le coût, mais aussi en améliorant la qualité, la conception et le service après-vente.

Des entreprises, qui s’étaient longtemps orientées vers l’exportation, ont commencé à accorder plus d’attention au marché intérieur avec des produits standards. Aujourd’hui, elles se concentrent sur un réseau de distribution ou connectent avec d’autres sociétés de distribution sur le marché national.

Pour soutenir efficacement ces entreprises, Mme Nga fait savoir que le ministère de l’Industrie et du Commerce se concentrera sur la promotion du commerce, le développement des industries de soutien, ainsi que l’application des sciences et technologies pour améliorer la productivité et la compétitivité des sociétés vietnamiennes.

Mieux exploiter le marché intérieur

En 2023, le ministère de l’Industrie et du Commerce a fixé l’objectif d’une croissance de 8-9% du total des ventes au détail de biens et de services de consommation.

Il continue d’accélérer l’examen, la modification des documents juridiques sur le développement du marché intérieur de la vente au détail. Il souhaite accélérer la mise en œuvre de la Stratégie de développement du commerce intérieur à l’horizon 2030, avec vision 2045, et l’intégration des activités de promotion du commerce et de développement du marché à des programmes de stimulation de la demande des consommateurs. Ledit ministère soutiendra les activités de promotion du commerce des petites et moyennes entreprises, des établissements

de production des villages de métier, des coopératives… ainsi que le travail d’édification et de protection des marques des chaînes nationales de commerce en gros et de détail. Il accordera aussi la priorité à des modèles commerciaux sur des plateformes numériques, des formules de paiement sans espèce et encouragera également le développement du système de distribution et de consommation verte. -CVN/VNA