Le président du Comité populaire de Hanoï, Trân Sy Thanh. Photo: danviet.vn



Hanoï (VNA) - Les entreprises jouent un rôle essentiel dans le développement économique et la richesse d’un pays. Leur réussite contribue à la création d’emplois et à l’amélioration de la qualité de vie de la population. En étant consciente, la ville de Hanoï a mis en place des politiques favorables à leur expansion.



Lourdement impactées par la pandémie de Covid-19, les entreprises de Hanoï connaissent aujourd’hui un fort redressement. Selon les statistiques, au cours des neuf premiers mois de 2022, la ville a compté près de 22.000 créations d’entreprises, soit une hausse de 25 % par rapport à la même période de 2021. Plus de 8.100 entreprises ont repris leurs activités, soit une augmentation de 0,3 %. La municipalité accompagne le développement des entreprises, a promis le président du Comité populaire de Hanoï, Trân Sy Thanh, qui a ajouté que la ville reste à disposition des entreprises pour les aider à résoudre les difficultés et à relancer leurs activités post-Covid-19.



«Le Parti et l'État ont modifié de nombreuses politiques de façon à favoriser les activités des entreprises. Cependant, les défis restent nombreux. Nous comprenons les difficultés auxquelles les entreprises sont confrontées. Nous ferons de notre mieux pour les aider à les résoudre le plus vite possible», a-t-il assuré.



Pendant la crise sanitaire, malgré les difficultés, de nombreuses entreprises ont continué à créer des emplois, à créer de la richesse et à contribuer à la garantie de la stabilité sociale. C’est le cas du groupe BRG, dont Nguyên Thi Nga, la présidente du conseil d'administration, a été élue parmi les 10 meilleurs entrepreneurs du Vietnam en 2022.



“Maintenir les emplois de 22.000 personnes, c’est-à-dire garantir le bien-être d’autant de ménages au cours de la pandémie, ça a effet été un énorme défi. Mais c’est là la plus grande priorité du groupe BRG. Par conséquent, nous avons essayé de maintenir la production pour que nos employés ne perdent pas leur travail et que leur revenu soit maintenu», nous a-t-elle confié.



Pour créer un climat d’affaires favorable aux entreprises, la municipalité de Hanoï a mis en place de nombreuses mesures. Celles-ci consistent à faciliter la création de nouvelles entreprises et leur accès aux crédits bancaires ainsi qu’à les aider à former leurs personnels et à renforcer la promotion commerciale, au Vietnam et à l’étranger.



Pour soutenir l’entrepreneuriat, Hanoï a créé des centres d'innovation et des incubateurs. Grâce à cet accompagnement, de nombreux porteurs de projets ont pu créer leur propre entreprise. Certains ont même gagné des prix importants lors de concours nationaux d’entrepreneuriat.



«Le rôle important que jouent les entreprises a été affirmé dans les résolutions du Parti depuis de nombreuses années. Leurs contributions à la croissance économique et à la garantie de la stabilité sociale de la ville sont décisives», indique Mac Quôc Anh, vice-président de l'Association des petites et moyennes entreprises de Hanoï.



Acteurs économiques essentiels qui participent à la création de richesses, les entreprises de Hanoï font preuve d’innovation pour améliorer leur administration, leur productivité et leur compétitivité sur le marché domestique et mondial.-VOV/VNA