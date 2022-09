Hanoi (VNA) – Les exportations du Vietnam vers les économies membres du CPTPP, en particulier le Canada, le Mexique et le Pérou, ont considérablement augmenté plus de trois ans après l’entrée en vigueur du pacte, démontrant une grande capacité d’adaptation des entreprises domestiques.

Le Vietnam cible 43 milliards de dollars d'exportations de textile-habillement en 2022. Photo: VNA

Les statistiques ont montré que l’année dernière, le Vietnam a connu une croissance des exportations vers tous les marchés de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), y compris Singapour, la Malaisie, le Japon, l’Australie, le Canada, le Mexique et le Chili.Au cours des sept premiers mois de cette année, ce chiffre a atteint 31,47 milliards de dollars, en hausse de 21,43% sur un an, représentant 14,48% du total des recettes d’exportation du pays au cours de la période.Selon Tô Hoài Nam, vice-président et secrétaire général de l’Association vietnamienne des petites et moyennes entreprises, au cours des trois dernières années, les entreprises vietnamiennes ont montré leur forte capacité à s’adapter à la nouvelle normalité et à tirer pleinement parti du CPTPP pour augmenter leurs exportations.Cependant, il a souligné la nécessité pour les entreprises domestiques d’être plus actives dans l’étude approfondie du marché, de la culture des consommateurs ainsi que des normes et des barrières techniques des économies du CPTPP, en particulier la réglementation sur l’origine, tout en améliorant la qualité de leurs produits en investissant davantage dans techniques de production.