Au centre opérationnel intelligent de VNPT. Photo:tuoitre

Hanoi (VNA) - Le ministère du Plan et de l’Investissement (MPI) vient de proposer à sept entreprises publiques de participer à un projet pilote permettant de devenir des leaders sur le marché domestique.

Il s’agit d’entreprises qui pèsent des milliards de dollars et qui sont spécialisées dans l’industrie de haute technologie, les énergies renouvelables, l’exploitation de ports maritimes et la logistique, la finance et la banque.



Ce projet se concentrera sur deux objectifs principaux, a fait savoir le directeur de l’Agence de développement des entreprises du MPI, Lê Manh Hung.



Le premier objectif vise à consolider et à développer un nombre de grands groupes économiques sur la base de la création de chaînes de liaison et de valeur ; à promouvoir l’innovation et la créativité en utilisant efficacement les ressources inexploitées des entreprises publiques et en attirant les ressources du secteur privé, a-t-il précisé.



Le deuxième objectif consiste à mettre en place des mécanismes et politiques favorisant la participation de l’État et des entreprises publiques dans certains domaines et secteurs revêtant un caractère pionnier pour mettre en œuvre la stratégie nationale de développement socio-économique, a-t-il indiqué.



Le projet permettra de promouvoir l’innovation dans le but de mieux exploiter les atouts des entreprises publiques et d’attirer plus des ressources du secteur privé, a-t-il ajouté.



Pour être éligible au projet, l’entreprise doit avoir un actif total de plus de 20.000 milliards de dôngs, représenter une part de marché d’au moins 30%, se conformer aux règles de concurrence et se doter d’une bonne gouvernance sur la base des principes de l’OCDE.



Le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyên Chi Dung, a déclaré que les entreprises sélectionnées doivent être vraiement des chefs de file, créer un effet d’entraînement sur d’autres acteurs et être un centre d’innovation et de créativité.



Il a souligné la nécessité de construire un écosystème, de former une chaîne de valeur pour que d’autres secteurs économiques suivent et se développent. En outre, ces entreprises doivent fournir des soutiens, interactions et complémentarités à d’autres secteurs, notamment privé. – VNA