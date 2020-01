Binh Phuoc (VNA) - Une délégation des entreprises japonaises dirigée par Sakai Hironori, président de l’Association d’amitié Japon-Vietnam dans la préfecture de Hyogo, a travaillé avec les dirigeants du Comité populaire de Binh Phuoc (Sud) pour rechercher des opportunités d’investissement dans cette localité.

Lors de l’événement. Photo: VNA



Lors de l’événement, la présidente du Comité populaire de Binh Phuoc, Trân Tuê Hiên, a salué l’intérêt de l’association pour l’environnement des affaires de la province, affirmant que Binh Phuoc espère que l’association servira de pont pour aider les entreprises japonaises à mieux comprendre le potentiel de la province.Elle a informé la délégation de la croissance économique et des avantages géographiques de Binh Phuoc. La province compte 230 projets à capitaux étrangers, dont quatre projets japonais.Pour sa part, Sakai Hironori a déclaré qu’il amènera plus d’entreprises japonaises dans la province pour en savoir plus sur l’environnement de l’investissement local et rechercher des opportunités de coopération.Il a fait savoir que de nombreuses entreprises japonaises s’intéressent au Vietnam, séduites par sa jeune main-d’œuvre dynamique.L’association et Binh Phuoc organiseront conjointement un événement sur la promotion des investissements en octobre de cette année pour attirer des entreprises japonaises dans la province. – VNA