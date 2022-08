Hanoi (VNA) – Le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce s’est dit prêt à entendre les opinions des entreprises et des investisseurs japonais pour améliorer l’environnement des affaires au Vietnam.

Signature du protocole d’accord entre le groupe vietnamien T&T JSC et la Marubeni Corporation du Japon. Photo : baoquocte.vn.

C’est ce qu’a affirmé le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, lors du forum Vietnam-Japon sur le commerce et l’investissement, le 24 août à Tokyo.

Dans son discours, Nguyên Hông Diên a appelé les entreprises japonaises à accroître leurs investissements au Vietnam et à étendre leurs opérations dans l’ASEAN et aux marchés membres des accords de libre-échange signés avec le Vietnam.

Prenant la parole lors du forum, le vice-président exécutif de l’Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO), Shigetoshi Aoyama, a déclaré que la politique de libre-échange et les efforts déployés par le gouvernement vietnamien pour attirer les investisseurs et améliorer l’environnement des affaires avaient contribué à renforcer la confiance des entreprises japonaises.

Selon lui, après que le Vietnam a assoupli ses restrictions d’entrée en mars dernier, la JETRO a reçu de nombreuses demandes concernant les activités commerciales au Vietnam.

Shigetoshi Aoyama a cité une récente enquête de la JETRO montrant que plus de 55% des entreprises japonaises souhaitent développer leurs activités au Vietnam cette année et l’année prochaine, ce qui est le taux le plus élevé parmi les pays d’Asie du Sud-Est.

Le commerce entre le Vietnam et le Japon a également augmenté pendant la pandémie, a-t-il déclaré, ajoutant que la valeur du commerce bilatéral a doublé l’année dernière par rapport à il y a 10 ans, et que l’investissement du Japon dans la nation d’Asie du Sud-Est s’est élevé à 3,65 milliards de dollars, soit le triple du chiffre de 2020.

Le forum a été organisé par le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce (MoIT) et l’ambassade au Japon en coordination avec la JETRO et le Centre ASEAN - Japon (AJC). Il a réuni plus de 100 représentants d’associations et d’entreprises des deux pays, y compris les entreprises japonaises opérant dans les domaines comme l’énergie, la technologie, la logistique et l’immobilier.

En marge de l’événement, le groupe vietnamien T&T JSC et la Marubeni Corporation du Japon ont signé un protocole d’accord sur la coopération dans le domaine de l’énergie. – NDEL/VNA