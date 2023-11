Débat sur le thème de limiter les risques de défense commerciale. Photo: TTXVN Débat sur le thème de limiter les risques de défense commerciale. Photo: TTXVN

La tendance croissante à utiliser des instruments de défense commerciale dans les pays membres de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) pose de nombreux défis aux entreprises exportatrices vietnamiennes, en particulier dans le contexte où le CPTPP entre progressivement dans une nouvelle phase de mise en œuvre.Ce propos a été indiqué par les participants au débat sur le thème "Limiter les risques de défense commerciale en augmentant les exportations vers le marché du CPTPP", tenu le 27 novembre à Hanoi.Bui Tuan Hoan, du Département des marchés Europe-Amérique (ministère de l'Industrie et du Commerce), a déclaré que depuis l'entrée en vigueur du CPTPP, les exportations du Vietnam vers quatre pays membres du CPTPP en Amérique (le Canada, le Mexique, le Pérou et le Chili) ont connu une forte croissance. À l'exception du Chili qui a signé avec le Vietnam un accord de libre-échange bilatéral, trois autres marchés entretiennent pour la première fois le libre-échange avec le Vietnam à travers le CPTPP. Les incitations tarifaires dudit accord ont donc un impact très positif sur les exportations du Vietnam vers ces marchés.Phung Gia Duc, du Département des recours commerciaux, a souligné que de nombreux membres du CPTPP ont enquêté et appliqué des mesures de défense commerciale contre le Vietnam. Les statistiques montrent que l'Australie a ouvert 18 enquêtes sur des exportations vietnamiennes, soit l'équivalent du Canada. La Malaisie a également effectué une dizaine de recours et le Mexique, trois nouveaux cas après la signature du CPTPP.Selon Phung Gia Duc, les produits les plus vulnérables sont ceux qui connaissent une croissance rapide et forte. En outre, le principe pour engager une procédure de recours commercial est d’abord une augmentation des importations.M. Duc a informé que le ministère de l'Industrie et du Commerce avait des projets spécialisés dans la défense commerciale, avec une vision à long terme. Dans le même temps, le ministère met l'accent sur la mise à jour régulière des réglementations juridiques en vigueur, visant à garantir l'efficacité des mesures de défense commerciale.Dans les temps à venir, les enquêtes et poursuites vont se multiplier très rapidement. Par conséquent, les entreprises doivent régulièrement mettre à jour les questions liées aux modifications des lois étrangères. Le ministère de l'Industrie et du Commerce organisera également des dialogues sur les mesures correctives commerciales avec des organismes d'enquêtes étrangers. -VNA