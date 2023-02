Hanoi (VNA) - Les entreprises vietnamiennes qui souhaitent exporter des herbes médicinales vers la Chine doivent soumettre des informations sur les zones de culture et les établissements de conditionnement aux départements provinciaux de l’agriculture et du développement rural.

Au poste-frontière routier international N°2 de Kim Thành, dans la ville de Lào Cai. Photo : VNA

Les départements sont tenus de faire rapport au Département de la protection des végétaux du ministère de l’Agriculture et du Développement rural avant le 15 avril 2023.L’autorité vietnamienne travaillera avec l’Administration générale des douanes de Chine (GACC) pour accorder des licences d’exportation aux exportateurs éligibles.Selon le Département de la protection des végétaux, la GACC l’a informé du projet de la Chine de réviser le système de surveillance des herbes médicinales exportées et l’enregistrement des entreprises qui produisent, transforment et conservent les herbes médicinales destinées à l’exportation vers la Chine.Pour répondre aux exigences de la partie chinoise et minimiser ses impacts sur l’exportation d’herbes médicinales vietnamiennes sur le marché, le Département de la protection des végétaux a demandé aux agences de revoir les zones de culture et les installations de conditionnement des herbes médicinales. – VNA