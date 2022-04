Hanoi (VNA) – La pandémie de COVID-19 a obligé les entreprises à changer et à s’adapter. Celles qui se sont lancées dans la transformation numérique ont fait preuve de résilience et ont même pu profiter des opportunités offertes par l’économie digitale pour se développer.

Plus de 50% des entreprises vietnamiennes appliquaient des procédés numériques avant l’épidémie de COVID-19. Photo : VNA

Pour réussir leur digitalisation, les entreprises investissent non seulement dans l’achat d’applications, d’équipements numériques, mais doivent aussi renouveler leur façon de penser, innover dans des modèles d’affaires et de management qui soient, eux aussi, basés sur les outils numériques.La numérisation est la conversion au format numérique des processus analogiques et des objets physiques. Une fois réalisée, les collaborateurs sont amenés à utiliser des technologies telles que le cloud computing (Cloud), l’intelligence artificielle ou encore le Big data dans leur quotidien. Ce processus de transformation est profond et beaucoup d’entreprises vietnamiennes se méprennent quand elles pensent qu’elles l’ont réalisé. Souvent, seule une petite partie de leurs activités a effectivement été numérisée.Un processus incontournableSelon une enquête de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam (VCCI), plus de 50% des entreprises interrogées appliquaient des procédés numériques avant l’épidémie de COVID-19. Plus de 25% des entreprises ont commencé à le faire depuis la pandémie, la plupart se concentrant sur des solutions intelligentes.La transition numérique passe par trois étapes : numérisation, connectivité et intelligence. Au sein de ce processus, 50% des ressources sont concentrées dans la digitalisation du système, 30% sur la connexion data, 20% sur les solutions intelligentes. Au Vietnam, ce processus se déroule lentement. Environ 60% des entreprises interrogées ont partagé que le plus grand obstacle dans leur processus de digitalisation est le coût élevé des équipements et de l’application technologique, ainsi que le manque d’espace dédié aux équipements modernes. Sans compter qu’elles ne maîtrisent pas encore les technologies et systèmes de base.D’après Nguyên Duc Thuân, vice-président de l’Association vietnamienne des administrateurs d’entreprise, jusqu’à présent, les entreprises appliquent la technologie numérique dans la commercialisation, les transactions, la gestion interne, la logistique et le marketing utilisant le commerce électronique, les réseaux sociaux, les paiements électroniques, les logiciels de gestion des ressources humaines à distance, la gestion numérique des documents, etc. Cependant, peu d’entreprises encore font appel à l’Internet des objets (IoT), aux robots, aux chaînes de production automatisées ou à des systèmes de contrôle de la production.