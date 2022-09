Les entreprises à investissement direct étranger ( IDE ) se reprennent fortement et étendent constamment leurs activités au Vietnam. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Les entreprises à investissement direct étranger (IDE) se reprennent fortement et étendent constamment leurs activités au Vietnam, a déclaré Dô Nhât Hoang, chef du Département de l'investissement étranger du ministère du Plan et de l'Investissement.

Entre janviet et août, le Vietnam a attiré près de 12,8 milliards de dollars, sous forme de fonds nouvellement enregistré et majoré, d'apport en capital et d'acquisition d'actions, soit une hausse de 10,5% en variation annuelle. Cela peut être considéré comme un nombre "record", par rapport même avant l'époque de l'épidémie de Covid-19.

Quant aux décaissements du fonds, en huit premiers mois de 2020, le montant total a atteint 11,35 milliards de dollars, contre 11,5 milliards de dollars en glissement annuel de 2021, a fait savoir Dô Nhât Hoang.

Les politiques de contrôle de l'épidémie de COVID-19 ont rendu difficile pour les investisseurs étrangers de se rendre au Vietnam pour explorer les opportunités d'investissement ainsi que pour effectuer les procédures d'enregistrement des nouveaux projets d'investissement au cours du dernier mois de 2021, devraient affecter le nombre de projets d'investissement nouvellement accordés dans les premiers mois de 2022, a-t-il expliqué.

Nguyên Thi Huong, cheffe de l'Office général des statistiques, dans le contexte actuel, afin d'attirer des flux d'investissements étrangers de haute qualité, le Vietnam doit perfectionner des institutions d'investissement pour faciliter les investisseurs étrangers, promulguer des politiques adaptées à chaque secteur , mettre les campagnes de promotion des investissements, affirmant que le Vietnam est une destination d'investissement sûre et fiable et promouvoir les investissements dans les infrastructures, en vue d’attirer les investissements, développer la production et le comemrce.

Le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyên Chi Dung a également affirmé à plusieurs reprises que pour anticiper le déplacement des capitaux d'investissement, le Vietnam doit être prêt en termes de terres, de ressources humaines et d'infrastructures tout en continuant à réformer les institutions, à améliorer l'environnement des investissements et des affaires... -VNA