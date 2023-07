Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Avec des résultats économiques solides au cours des six premiers mois de cette année, de nombreuses entreprises de Hô Chi Minh-Ville (Sud) devraient suivre le rythme de la croissance pour accélérer leur production et leurs activités commerciales dans les mois à venir.

Selon le Bureau municipal des statistiques, au cours de la période, les ventes au détail totales de biens ont bondi de 9,7% en glissement annuel, les revenus des services d’hôtellerie et de restauration ont augmenté de 36,2 %.En particulier, le nombre d’arrivées internationales dans la ville a triplé au cours de la même période, contribuant à l’essor de la demande intérieure et de la croissance économique.L’indice de la production industrielle (IPI) en juin a progressé de 2,3% sur un mois, et de 4,8% par rapport à celui du même mois de l’année dernière. Au cours de la période de janvier à juin, l’IPI a augmenté de 1,9 % en glissement annuel.Une enquête sur les tendances commerciales des entreprises de fabrication et de transformation à Hô Chi Minh-Ville a également montré une amélioration de la production et des activités commerciales au deuxième trimestre de 2023 par rapport au précédent.

Les entreprises de Hô Chi Minh-Ville suivent le rythme de la croissance. Photo: VNA

Plus précisément, 19,3% des entreprises ont évalué leur production et leur situation commerciale comme étant meilleures, 34,1% stables et 46,6% plus difficiles.Les entreprises étatiques sont les plus optimistes avec 66,7% des répondants déclarant que leurs opérations sont meilleures et stables, contre 56,2% et 50,3% respectivement pour les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises non étatiquesPour le troisième trimestre, 26,4% des répondants prédisent que leur production et leurs affaires seront meilleures, 35,1% stables et 38,5% plus difficiles. – VNA