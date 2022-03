Hanoi (VNA) – La plupart des entreprises nommées dans le classement des 500 entreprises du Vietnam ayant enregistré la plus forte croissance en 2022 (FAST500) jugent assez positives les perspectives de croissance en 2022.

Concernant le plan d’activités prévu cette année, 89,2% ont déclaré qu'elles élargissent leurs activités et 10,8% qu'elles les conserveraient. Photo: tuoitrethudo



Précisément, 83,3% sont optimistes quant aux perspectives de croissance en 2022 sur le marché intérieur. Concernant le plan d’activités prévu cette année, 89,2% ont déclaré qu’elles élargissent leurs activités et 10,8% qu’elles les conserveraient.

C’est ce qui ressort du rapport sur les 500 entreprises du Vietnam ayant enregistré la plus forte croissance en 2022 (FAST500) publié récemment par la société Vietnam Report, en collaboration avec le journal en ligne VietNamNet.



Renforcer la formation et améliorer la qualité du personnel; promouvoir les ventes; appliquer la transformation numérique dans la production et le commerce; assurer l’emploi, les salaires et les avantages sociaux pour les employés; renforcer le système de gestion des risques; accélérer la coopération en matière d’investissement sont les six priorités stratégiques des entreprises en 2022.



Le rapport montre également les principaux secteurs à grands potentiels au cours des 2-3 prochaines années, à savoir le secteur de l’informatique et des télécommunications, le transport/logistique, l’industrie pharmaceutique/médicale, l’immobilier/construction.



Toujours selon ce classement, 75,8% des entreprises ont maintenu la dynamique de croissance de leurs chiffres d’affaires en 2021 et seulement 23,7% ont déclaré une baisse par rapport à 2020.



Les entreprises FAST500 espèrent que cette année le gouvernement continuera à prendre des politiques pour stabiliser la macroéconomie et contrôler l’inflation, à promouvoir les activités de promotion commerciale et à réaliser les paquets de soutien aux entreprises. Elles expriment aussi le souhait de profiter de la réforme des procédures administratives et de l’amélioration de l’environnement juridique menées par le gouvernement.



Cependant, ce rapport a également indiqué que les difficultés auxquelles les entreprises étaient confrontées en 2021 continuent d’être considérées comme des défis affectant leur croissance en 2022, à savoir l’augmentation des prix des matières premières et l’évolution du marché de l’énergie ; les impacts imprévisibles des catastrophes naturelles, de la pandémie de COVID-19 et d’autres maladies; l’augmentation des coûts de main-d’œuvre et la pénurie du personnel de haute qualité, et le risque de la "congestion" de la chaîne d’approvisionnement. – CVN/VNA