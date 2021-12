L'Australie s'est engagée à soutenir le développement économique des provinces du nord-ouest dans le cadre de son partenariat d'aide à long terme avec le Vietnam. Photo: CPV

Hanoï (VNA) - Les entreprises australiennes au Vietnam apprécient hautement le marché vietnamien, et ce pour de nombreux raisons notamment des conditions socio-politiques stables, des ressources en main-d'œuvre abondantes et abordables...



En mettant en œuvre les accords de libre-échange (ALE) communs tels que CPTPP et RCEP, la perspective d'une coopération en matière d'investissement entre l'Australie et le Vietnam est énorme. L'Australie est actuellement classée 19e termes d’investissement direct au Vietnam.



Selon le Centre pour l'OMC et l'intégration de l'information (Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam - VCCI), bien que le nombre d'entreprises australiennes investissant au Vietnam soit encore modeste, elles ont noué des liens avec des partenaires locaux. Dans les secteurs des services et de l'industrie, de nombreux investisseurs australiens arrivent en tête en termes de technologies de gestion au Vietnam.



L'Australie est l'un des rares pays à investir massivement dans le secteur agricole vietnamien, représentant 6% en termes de valeur d'investissement et 8% en termes de nombre de projets.



Évaluant les résultats prometteurs de la coopération entre les deux pays, Simon Pugh, président de la Chambre de commerce australienne (AusCham) et directeur de QLM Label Makers au Vietnam, a déclaré que les deux gouvernements avaient mis en place des politiques et initiatives pour renforcer la coopération dans le domaine agricole. Le gouvernement australien a également un programme sur l'agriculture au Vietnam, comprenant de nombreux projets et initiatives en vue d’améliorer le niveau de l'industrie agricole vietnamienne.



"Les entreprises australiennes au Vietnam apprécient hautement le marché vietnamien, et ce pour de nombreux raisons notamment des conditions socio-politiques stables, des ressources en main-d'œuvre abondantes et abordables... Dans la lutte anti-Covid-19, le Vietnam a montré de nombreux très bons niveaux de contrôle de l'épidémie", a déclaré Simon Pugh.



Un autre facteur est l'ouverture de l'économie. Actuellement, le Vietnam compte 15 ALE en vigueur avec 53 partenaires commerciaux et d'investissement dans le monde, dont 3 ALE communs entre le Vietnam et l'Australie, dont le CPTPP et le RCEP. Cela ouvrira d'énormes opportunités aux entreprises australiennes investissant au Vietnam.



Malgré de bons résultats en matière de coopération et d'investissement, les investissements australiens au Vietnam demeurent modestes.



Mme Phung Thi Lan Phuong, du Centre pour l'OMC et l'intégration de l'information, l'Australie est l'une des 15 puissances mondiales en matière d'investissement étranger direct en 2020 avec un total de 627,3 milliards d’USD. Fin novembre 2021, on comptait au Vietnam 545 projets australiens pour environ 1,9 milliard d’USD. "Ce chiffre reste modeste par rapport aux relations commerciales et d'investissement entre le Vietnam et l'Australie", a-t-elle déclaré.



Afin d'attirer davantage d'investisseurs australiens, selon les experts économiques, le Vietnam doit continuer de remédier aux limitations en termes d'environnement d'investissement et des affaires. - CPV/VNA

