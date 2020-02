L'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis Ha Kim Ngoc (au centre à gauche) rencontre le président de l'USABC Alex Feldman (au centre à droite) (Photo: Ambassade du Vietnam aux États-Unis)

New York, 26 février (VNA) - Une délégation commerciale des États-Unis lancera un programme de promotion des investissements au Vietnam du 3 au 6 mars, dans le but d'élargir la coopération commerciale et d'investissement dans ce pays d'Asie du Sud-Est, selon un responsable du Conseil d’Affaires Etats-Unis – ASEAN (US-ASEAN Business Council-USABC).

Lors d'une réunion avec l'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Ha Kim Ngoc, le 25 février, le président de l'USABC, Alex Feldman, a déclaré que la délégation organisera de nombreuses activités pour rencontrer des responsables du gouvernement, des ministères et des secteurs vietnamiens, et travailler avec des entreprises et des partenaires locaux.

Cette tournée contribuera également activement à célébrer le 25e anniversaire des relations diplomatiques vietnamo-américaines, a-t-il ajouté.

Ces derniers temps, l'ambassade du Vietnam aux États-Unis a intensifié ses activités diplomatiques économiques pour promouvoir l'investissement, le commerce et la coopération touristique entre les deux pays.

L'ambassade a récemment coordonné avec la délégation dirigée par le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural Le Quoc Doanh pour travailler avec des fonctionnaires du Département de l'Agriculture et du Bureau du représentant commercial des États-Unis sur la façon de promouvoir le commerce bilatéral et la coopération agricole.

En plus de discuter des accords d'achat de plus de produits agricoles américains, la délégation vietnamienne a demandé à la partie américaine de créer des conditions plus favorables pour que les produits agricoles vietnamiens tels que le pamplemousse, la mangue et le litchi entrent sur le marché américain, et de reconnaître une installation d'irradiation dans la région nord du Vietnam.

Au cours de réunions et de séances de travail avec des partenaires américains, des représentants de l'ambassade ont également partagé la détermination, les efforts et les résultats du Vietnam dans la lutte contre la maladie respiratoire aiguë causée par le SRAS - CoV-2 (COVID-19), et ont proposé des formes de coopération médicale bilatérale entre les deux pays.

Pendant ce temps, les entreprises américaines ont hautement apprécié l'environnement d'investissement et d'affaires au Vietnam, exprimant leur conviction que la nation d'Asie du Sud-Est continuera de répondre efficacement aux défis, dont COVID-19.

Le professeur Karthikeya Easwar, qui est en charge des programmes de MBA de l'Université de Georgetown, a déclaré qu'en dépit du retard d'un certain nombre de projets, l'université continuerait d'organiser un programme mondial d'expérience en affaires au Vietnam du 2 au 6 mars pour 35 étudiants de troisième cycle à l'université. -VNA