Wayne David , membre du Parlement du Royaume-Uni, président du Groupe parlementaire multipartite britannique (APPG) pour le Vietnam.

Londres (VNA) - Les relations en bon développement entre le Vietnam et le Royaume-Uni profitent non seulement aux deux gouvernements mais aussi aux deux peuples, a partagé Wayne David, membre du Parlement du Royaume-Uni, président du Groupe parlementaire multipartite britannique (APPG) pour le Vietnam, lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'Information (VNA), à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.



Selon Wayne David, la croissance rapide des échanges commerciaux bilatéraux constitue l'une des réalisations tangibles des relations entre les deux pays. En outre, le nombre croissant de touristes britanniques venant au Vietnam stimule non seulement l'économie mais aussi contribue à développer les relations culturelles entre les deux nations. Et les liens entre les peuples constituent une base de la consolidation et du développement des relations entre le Vietnam et le Royaume-Uni dans les temps à venir.



Wayne David a également affirmé l'importance des relations entre les organes législatifs des deux pays. Il a émis son souhait que les deux parties parviennent rapidement à la signature d'un protocole d'accord sur la coopération entre ces deux organes, afin de créer un cadre pour les activités d'échange et de dialogue continues entre eux.



Le président de l'APPG a de plus souligné l'importance des échanges entre les peuples et des liens culturels, en particulier la musique. Cela permet aux deux parties d'apprendre l'une de l'autre et de coopérer efficacement, apportant des avantages spécifiques aux peuples des deux pays.



Wayne David a également souligné les potentiels de coopération entre le Royaume-Uni et le Vietnam dans le changement climatique, l'éducation, la culture, la musique et la coopération décentralisée…-VNA