Hanoi (VNA) – L’Institut national d’études culturelles et artistiques du Vietnam (VICAS en abréviation anglaise), en collaboration avec le Département du droit d’auteur du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, a organisé lundi matin 24 octobre un colloque intitulé "Renforcer l’application des droits de propriété intellectuelle dans les domaines culturels et créatifs au Vietnam".

Nguyên Thi Thu Phuong, directrice de l’Institut national d’études culturelles et artistiques du Vietnam, prend la parole lors de l’événement, le 24 octobre à Hanoï. Photo : CVN





La conférence vise à publier les résultats de recherche d’une équipe d’experts nationaux et internationaux du projet "Renforcement de l’application des droits de propriété intellectuelle au Vietnam" (SIPE) concernant le cadre juridique, la protection et de l’application des droits de propriété intellectuelle dans le domaine de la culture et de la création au Vietnam.

Selon la directrice de VICAS, Nguyên Thi Thu Phuong, l’événement permet aux participants de discuter de la protection et de l’application des droits de propriété intellectuelle dans ce secteur, visant à suggérer des solutions afin d’améliorer la capacité de gestion de l’État en la matière.



Plus précisément, les participants ont discuté de l’évaluation globale du cadre juridique de la propriété intellectuelle, de l’application et de la protection des droits d’auteur ces dernières années dans le développement des industries culturelles et créatives au Vietnam, des opportunités et des défis dans le contexte de développement de plateformes technologiques numériques (blockchain, Metarverse, NFT, impression 3D...).

Mis en œuvre de mars 2022 à mars 2023, le projet SIPE a reçu des soutiens du Fonds international pour la diversité culturelle de l’UNESCO.

Participants à l’événement. Photo : CVN





Trois objectifs majeurs de ce projet sont, d’estimer globalement la protection des droits de propriété intellectuelle, d’organiser les cours de formation destinés à des fonctionnaires ainsi qu’à des artistes vietnamiens.

"La protection des droits d’auteur vise à faciliter les activités créatives, à attirer les investisseurs, à renforcer l’intégration internationale, à pousser le développement des industries culturelles", a précisé Pham Thi Kim Oanh, cheffe adjointe du Département du droit d’auteur.



Les industries culturelles et créatives contribuent activement à l’économie nationale, soit 8.081 milliards d’USD en 2018, soit 3,61% du Produit intérieur brut (PIB). Elles ont créé des emplois à plus de trois millions de travailleurs. "Selon les prévisions, ce secteur pourrait occuper, en 2030, environ 7% du PIB national", a précisé Hoàng Lan Phuong, chercheure du projet SIPE.

Avec un marché dynamique pour les produits et services culturels créatifs nationaux, les industries culturelles sont évalués comme un secteur économique phare du Vietnam dans les années à venir.

À noter qu’en 2016, le Premier ministre a approuvé la Stratégie pour le développement des industries culturelles vietnamiennes jusqu’en 2020 avec une vision à l’horizon 2030. – CVN/VNA