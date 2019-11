Hanoi (VNA) – Le directeur général du Département général des douanes du Vietnam (GDVC), Nguyên Van Cân, a déclaré le 1er novembre à Hanoi que les douanes vietnamiennes ont proactivement lutté ces dernières années contre la fraude sur l’origine et le transport illégal de marchandises.

Vue de la séance de travail entre le Département général des douanes du Vietnam et l’Agence américaine pour le développement international. Photo : baotuoitre.com

Le GDVC a collaboré avec le Service des douanes américain à l’échange d’information et à la prévention des fraudes sur l’origine des produits tels que l’aluminium, les purificateurs d’eau et les vêtements. Les douanes des deux pays ont également mené des enquêtes conjointes sur les violations de la loi américaines, a-t-il indiqué à une délégation de l’Agence américaine pour le développement international (USAID).



Dernièrement, le GDVC a proposé au ministère des Finances de faire rapport au gouvernement sur la situation de la lutte contre les fraudes sur l’origine, les manœuvres frauduleuses concernant l’étiquetage et le transport illicite des marchandises. Il a également soumis au ministère pour promulgation un programme d’action à cette fin.



En outre, le GDVC a enquêté sur six affaires relatives aux marchandises d’exportation vers les Etats-Unis portant l’étiquette “Made in Vietnam” et prouvé qu’elles n’ont pas réuni les conditions d’apposition des marquaques d’origine vietnamienne.



Les douanes vietnamiennes continueront à travailler avec la partie américaine pour enquêter et démanteler les affaires similaires, a déclaré Nguyên Van Cân, ajoutant qu’avec l’aide de l’USAID, les échanges commerciaux entre les deux pays se renforceront davantage.



Jusqu’à présent, le GDVC a été informé par le Service des douanes américain de la finition des procédures nécessaires en vue de la signature d’un accord de coopération entre les douanes des deux pays.

Lors de la séance de travail avec le GDVC, l’administratrice adjointe de l’USAID Bonnie Glick a indiqué que la coopération vietnamo-américaine dans la lutte contre le transport illégal de marchandises traduit l’engagement des deux gouvernements, et a promis de collaborer avec les organes vietnamiens.



L’USAID apprécie hautement la coopération avec le ministère des Finances et le Département général des douanes du Vietnam en matière de transmission des messages aux douanes des localités du pays afin de traiter les problèmes liés à la fraude sur l’origine. – VNA