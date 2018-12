Hanoi (VNA) - Au moment où le monde attend le passage à la nouvelle année, l’Agence vietnamienne d’information (VNA) a sélectionné pour vous les dix événements nationaux les plus marquants de 2018.

1. Le secrétaire général Nguyen Phu Trong a été élu président de l'État : Le 23 octobre 2018, à la sixième session, l’Assemblée nationale de la XIVe législature a élu le secrétaire général Nguyen Phu Trong au poste de président de la République socialiste du Vietnam, mandat 2016-2021, avec 476 sur 477 voix pour (99,79%). Auparavant, lors du 8ème Plénum, le Comité central du Parti communiste du Vietnam (XIIe exercice) avait présenté à l'unanimité le Secrétaire général Nguyen Phu Trong à l'Assemblée nationale pour l’élection à ce poste.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République Nguyen Phu Trong prête serment. (Photo: VNA)



2. Mission accomplie pour tous les objectifs socio-économiques fixés pour l’année 2018 : Le Vietnam a continué de remplir voire dépasser l’ensemble des 12 objectifs socio-économiques fixés par l'Assemblée nationale. La croissance du PIB était de plus de 6,8%, l'excédent commercial a atteint un record de plus de 6,89 milliards de dollars, le décaissement des investissements étrangers était de plus de 19 milliards de dollars, record jusqu’ici, 132 000 nouvelles entreprises ont été créées, le pays a accueilli près de 15,6 millions de touristes étrangers.... C’est la troisième année consécutive où l’inflation est contrôlée en dessous de 4%. Les politiques monétaires et fiscales sont flexibles, répondant aux besoins en capitaux de l'économie.

Usine d'assemblage d'automobiles Ford Hai Duong. (Photo: VNA)

3. L'Assemblée nationale ratifie l'Accord CPTPP : Le 12 novembre, l’Accord de Partenariat transpacifique globale et progressiste (CPTPP) et d'autres documents pertinents ont été ratifiés à la sixième session de l'Assemblée nationale de la XIVe législature. Le CPTPP est considéré comme le troisième accord de libre-échange le plus important au monde et entrera en vigueur à partir de 2019. Cet accord contribuera à élargir les marchés d'exportation, à attirer les investissements, à promouvoir la croissance et à réformer les politiques de manière plus transparente et ouverte.

L'Assemblée nationale vote la résolution ratifiant l’Accord de Partenariat transpacifique globale et progressiste (CPTPP) et d'autres documents pertinents. (Photo: VNA)

4. La lutte contre la corruption et les phénomènes négatifs a été énergiquement mise en œuvre, du ressort central au ressort local : De nombreuses affaires de corruption à grande échelle, ayant de graves conséquences dans les domaines du pétrole et du gaz, de la banque et de la gestion des terres et des biens publics ainsi que de nombreuses affaires négatives dans certains secteurs et localités ont été poursuivies, enquêtées, mises en instruction, jugées et mises en lumière. Les auteurs d'actes délictueux, bien qu’ils soient membres du Politburo et du Comité central du Parti communiste du Vietnam, secrétaires de Comités du Parti et présidents de provinces, ministres et d'anciens ministres, généraux des forces armées ou gestionnaires à tous les niveaux…, ont été traités sévèrement, contribuant à assainir l’appareil d'Etat et à consolider la confiance de la population.

L'accusé Phan Van Anh Vu au procès. (Photo: VNA)

5. Promulgation de la Résolution visant à faire devenir le Vietnam une puissance maritime : La Résolution N ° 36-NQ/TW promulguée par le Comité central du Parti communiste du Vietnam (XIIe exercice) le 22 octobre 2018, vision pour 2045 vise à faire devenir le Vietnam un pays maritime fort, de développement durable, de prospérité, de sécurité et de sûreté; l'économie maritime contribuera de manière importante à l'économie nationale; le pays participera de façon active et responsable pour régler les questions internationales et régionales concernant la mer et l'océan. La résolution fixe l'objectif selon lequel d'ici 2030, les secteurs de l'économie maritime auront une percée, contribuant à environ 10% du PIB national ; 28 villes et provinces côtières contribueront entre 65 et 70% du PIB.

La plage à Quy Nhon. (Photo: VNA)

6. L'année la plus réussie de l'histoire du football vietnamien avec de glorieux exploits dans l'arène régionale : Champion de l’AFF Suzuki Cup, finaliste du Championnat d’Asie U23, pour la première fois en demi-finale des Jeux Asiatiques (ASIAD), les footballeurs vietnamiens ont suscité la fierté nationale. Ces succès ont été attribués à un groupe de jeunes joueurs bien entraînés par le talentueux entraîneur en chef sud-coréen Park Hang Seo.

Les footballeurs vietnamiens avec le trophée de l’AFF Suzuki Cup 2018. (Photo: VNA)

7. Détection du scandale au baccalauréat à grande échelle : lors de l'examen national du baccalauréat 2018, les infractions ont été détectées aux conseils d'examen de Son La, Ha Giang, Hoa Binh... ébranlant l’opinion publique. L’agence d’investigation de sécurité a poursuivi et mis en détention provisoire certaines personnes impliquées pour enquêter et les traiter conformément à la loi. Le ministère de l'Éducation et de la Formation a ensuite modifié et complété le règlement sur l'examen national de fin d'études secondaires.

L'inspection sur l'examen national du baccalauréat 2018. (Photo: VNA)

8. La première banque de tissus au Vietnam : Le 16 octobre 2018, la première banque de tissus au Vietnam a été ouverte à l'hôpital Viet-Duc. C'est le lieu de réception, de conservation, de stockage, de transport, de fourniture et d'échange de tissus, aux fins d'examen et de traitement médicaux, de formation et de recherche scientifiques. Le Vietnam a maîtrisé des techniques de transplantation d’organes importantes et courantes, telles que rein, cœur, foie, pancréas et poumon, réalisant plus de 1 500 transplantations chaque année, avec un taux de réussite équivalent à celui de nombreux pays avancés dans le monde.

Cérémonie d'inauguration de la banque de tissus à l'hôpital d'amitié Viet-Duc. (Photo: VNA)

9. Construire une marque vietnamienne de grande qualité : La présence de VinFast au Mondial de l'Auto à Paris 2018 - Le plus prestigieux salon automobile au monde - a confirmé la position de l'entreprise vietnamienne et a permis de faire connaître le Vietnam sur la carte de l’industrie de fabrication automobile mondiale. Lors de la cérémonie de présence des premiers modèles de voiture du fabricant local VinFast à Hanoi, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a lancé le mouvement "Les produits vietnamiens conquièrent les Vietnamiens", démontrant ainsi la volonté de construire un système de marques vietnamiennes de haute qualité dans la chaîne de valeur mondiale.

Deux modèles de voiture de Vinfast présentés au Mondial de l'Auto 2018 à Paris. (Photo: CTV)

10. Le premier hôpital de campagne du Vietnam a rejoint la Force de maintien de la paix des Nations Unies : Le 1er octobre, le Vietnam a déployé une unité indépendante - Hôpital de campagne de deuxième classe, avec 63 membres – pour participer aux activités de maintien de la paix des Nations Unies au Soudan du Sud. Auparavant, 29 officiers vietnamiens avaient également effectué des missions de maintien de la paix en République centrafricaine et au Soudan du Sud. Ce travail démontre la responsabilité active du Vietnam dans les activités des Nations Unies.