Hanoï, 28 juin (VNA) – Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président lao Thongloun Sisoulith sont parvenus à un consensus sur les orientations de la coopération entre les deux pays lors de leur rencontre le 28 juin à Hanoï.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh (droite) et le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos et président lao Thongloun Sisoulith. Photo : VNA

En conséquence, les deux parties poursuivront leur étroite coordination pour réaliser efficacement les accords de haut niveau, les résultats des réunions du comité intergouvernemental Vietnam-Laos ainsi que les programmes de coopération entre les ministères, les agences et les localités.

Ils fourniront également un soutien mutuel dans la prévention et la lutte contre le COVID-19 et la reprise et le développement socio-économiques, tout en se coordonnant dans la mise en œuvre de grands projets communs.

Les dirigeants ont convenu de construire prochainement le parc d'amitié Laos - Vietnam dans la capitale laotienne, Vientiane, et à travailler ensemble pour marquer le 60e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales et les 45 ans de la signature du traité d'amitié et de coopération Vietnam - Laos en 2022.

Thongloun Sisoulith a salué les efforts et les réalisations du Vietnam en matière de confinement du COVID-19 et de développement socio-économique, affirmant que le Vietnam faisait partie des quelques pays au monde qui ont enregistré une croissance positive l'année dernière.

Les deux dirigeants se sont réjouis du développement de la grande amitié et de la solidarité particulière entre les deux pays. Le commerce bilatéral au cours des cinq premiers mois de cette année a atteint 570,7 millions de dollars, en hausse de près de 40 % en glissement annuel. Le Vietnam compte 208 projets en vigueur réunissant un fonds estimé à 5,16 milliards de dollars au Laos.



Ils ont également examiné la coopération entre les deux pays dans des cadres multilatéraux, notamment l'ASEAN et les mécanismes sous-régionaux.

Les dirigeants ont partagé leurs points de vue sur un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la question en Mer Orientale et l'utilisation durable et efficace des sources d'eau du Mékong.

Ils ont convenu de poursuivre leur étroite coordination et leur soutien mutuel pour la paix, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde.

Plus tard dans la même journée, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong, le président de l'État Nguyen Xuan Phuc et leurs épouses ont organisé un banquet en l'honneur du secrétaire général du PPRL et président lao Thongloun Sisoulith, de son épouse et de la délégation lao.

Lors du banquet. Photo : VNA

S'adressant au banquet, Nguyen Phu Trong a affirmé que la première visite de Thongloun Sisoulith au Vietnam en sa qualité de secrétaire général du PPRL et président lao est un événement politique important, marquant une étape importante dans les relations bilatérales.

Le Parti, l'État et le peuple vietnamiens feront tout leur possible avec leurs homologues lao pour préserver et promouvoir les liens particuliers dans tous les domaines, pour la prospérité et le bonheur des peuples des deux nations, et pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et le monde en général.

Partageant le point de vue de Nguyen Phu Trong, Thongloun Sisoulith a déclaré que la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux Partis, les États et les peuples du Laos et du Vietnam seront protégées, soulignant la responsabilité des générations de dirigeants d'éduquer et de transmettre ces relations traditionnelles aux jeunes générations. - VNA