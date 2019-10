Un magasin Zara à Hanoï. Photo: Zing.vn Un magasin Zara à Hanoï. Photo: Zing.vn

Hanoï (VNA) - La plupart des détaillants modernes indonésiens, spécialisés dans les mini-magasins et magasins de proximité, ont manifesté leur intérêt pour l'expansion de leurs affaires au Vietnam, selon le président de l'Association des détaillants indonésiens (APRINDO), Roy Nicholas Mandey.

Ce dernier a appelé le gouvernement indonésien à soutenir les efforts des détaillants en assouplissant la réglementation, ainsi qu'en favorisant les négociations avec les pays de destination afin que ses détaillants puissent obtenir plus facilement des licences commerciales.

Selon la Société d’études marketing Nielsen, le Vietnam a enregistré une forte croissance des ventes de biens de grande consommation (FMCG) dans les magasins de proximité en 2018, le nombre de mini-magasins et de magasins de proximité ayant augmenté de 45,5% pour atteindre 1.812 établissements.

En outre, la Banque mondiale a déclaré que les personnes appartenant à la classe moyenne au Vietnam avaient atteint le chiffre de 11,64 millions l'an dernier, soit 13% de la population. Ce chiffre devrait atteindre 26% en 2026.

Actuellement, deux grands détaillants d'Indonésie développent des activités au Vietnam. Il s’agit de PT Perintis Plenary Services, qui exploite les pharmacies Century Health à Hô Chi Minh-Ville, et de PT Mitra Adiperkasa Tbk, qui exploite les magasins de mode et de restauration Burger King, Debenhams, H&M, Reebok, Stradivarius et Zara. -VNA