Hanoi (VNA) - Un salon international de la défense et de la sécurité du Vietnam (DSE Vietnam 2019), a ouvert ses portes mercredi 2 octobre à Hanoi, présentant les technologies et solutions de sécurité les plus avancées.

Cérémonie d’inauguration de la DSE Vietnam 2019, le 2 octobre à Hanoi. Photo: soha.vn

Des centaines de grandes marques mondiales de défense et de sécurité se sont inscrites au salon, dont Rosoboroexport, Techmash, NIIPH, UVZ, Ukspecexport, Lockheed Martin, Airbus, MBDA, Imperial Fleet, IAI, AutoGyro, Starks Motors, Arsenal 2000, WB Electronics, TRD, Raytheon, Q Optiq et Hancom.Les exposants sont venus notamment d’Israël, de la France, de la Russie, de Singapour, de l’Ukraine et des États-Unis.Lors de cet événement de trois jours, ils présenteront les armes, les technologies de défense, les systèmes de surveillance, les systèmes de gestion d’informations, les munitions, les véhicules blindés et les chars, les systèmes de repérage par radio et de positionnement, les radars, les navires de guerre, les véhicules sans pilote et les systèmes de protection et de surveillance de la frontière.En plus des activités d’exposition sera organisé un symposium consacré à la défense des infrastructures contre les cyberattaques, à la détection et à la prévention des véhicules aériens sans pilote, à la technologie de détection des drogues et aux mesures de protection contre les agents biologiques, chimiques et nucléaires. – VNA