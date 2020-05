Hanoi (VNA) - L'Assemblée nationale de la 14e législature a examiné le projet de loi amendant et complétant plusieurs articles de la loi sur la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles et de la loi sur les digues lors de sa 9e session en ligne à Hanoi le 28 mai.

Vue de la 9e session de l’Assemblée nationale de la 14e législature. Photo : VNA

Le président de la Commission des sciences, des technologies et de l’environnement de l’Assemblée nationale, Phan Xuan Dung, a fait savoir que la majorité de députés se sont mis d’accord sur la nécessité de créer un fonds pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles dans le contexte des évolutions complexes des changements climatiques.

Le député Tran Dinh Gia de la province de Ha Tinh a suggéré que les forces de milice et les organisations de masse dans les localités devraient accomplir la tâche de prévention et de contrôle des catastrophes naturelles dans leurs localités.

Plusieurs législateurs ont déclaré que la création du fonds est nécessaire pour recevoir et utiliser efficacement l’aide internationale.

Le député Hoang Duc Thang de la province Quang Tri a proposé d’ajouter un contenu relatif aux digues pour empêcher les glissements de terrain côtiers dans le projet de loi sur les digues.

Au Vietnam, ces 20 dernières années, les catastrophes naturelles ont fait chaque année plus de 400 morts et disparus, causant des dégâts matériels d’environ 1-1,5% du PIB, affectant l’environnement, la vie de la population, les activités socio-économiques et porté atteinte gravement au développement durable du pays.

Les catastrophes naturelles ont fait 15 morts et causé plus de 3.200 milliards de dôngs (plus de 1,38 milliard de dollars) de pertes économiques depuis le début de l’année, selon les chiffres communiqués lors d’une récente conférence organisée par le Comité central de la Croix-Rouge du Vietnam. – VNA