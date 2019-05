Lors de la séance d'ouverture de la septième session de la 14e législature de l'Assemblée nationale (Photo: VNA)

Hanoi, 22 mai (VNA) - Les législateurs discuteront en groupes de l'évaluation supplémentaire de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique et du budget de l'État en 2018 et au début de 2019, ainsi que du solde du budget de l'État en 2017, lors de la septième réunion de la 14ème législature de l’Assemblée nationale, à Hanoi le 22 mai au matin.

Le gouvernement souscrit à l'objectif consistant à renforcer la macro-économie, à assurer les grands équilibres de l'économie, à promouvoir la croissance, à poursuivre la restructuration de l’économie en association avec du modèle de croissance, et à accroître la productivité, la qualité, l'efficacité et la compétitivité.

Il est également nécessaire de mettre l'accent sur le développement socio-culturel, d'améliorer les conditions de vie de la population, de renforcer la gestion des ressources naturelles, de protéger l'environnement, de prévenir les catastrophes naturelles et de faire face aux changements climatiques.

Parmi les autres objectifs, citons la promotion de la réforme administrative, le traitement des plaintes et des dénonciations, l’intensification de la prévention et de la lutte contre la corruption et du gaspillage ainsi que le renforcement de la défense et de la sécurité.

Il est également nécessaire d’améliorer l’efficacité des affaires extérieures et de l’intégration internationale, de promouvoir de manière active l’information et la communication et de renforcer la coordination entre le gouvernement et les organismes du Parti, de l’État et du Front de la Patrie du Vietnam.

Dans l'après-midi, les législateurs écouteront un rapport sur la loi modifiée sur l'exécution des décisions pénales présenté par Le Thi Nga, membre du Comité permanent et président de la Commission de la justice de l’AN. -VNA