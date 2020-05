Hanoi (VNA) - Les députés de l'Assemblée nationale (AN) ont discuté du développement de la production agricole le 25 mai en mettant l'accent sur le projet de résolution sur l’exemption d’impôt sur l'utilisation des terres agricoles de la période 2021-2025.

Photo : VNA

Lors de la 9e session de l’Assemblée nationale, 14e législature, le ministre des Finances Dinh Tien Dung a présenté un rapport sur le projet de résolution, affirmant que l'élargissement des sujets et les exonérations de la taxe sur l'utilisation des terres agricoles créeraient plus d'emplois pour les zones rurales et aideraient les agriculteurs à améliorer leur vie et les font s'en tenir aux activités agricoles.

Il a noté que les politiques d'exonération et de réduction de la taxe sur l'utilisation des terres agricoles étaient mises en œuvre depuis 2001 et contribuaient à améliorer à la fois la qualité de vie des agriculteurs et la compétitivité des produits agricoles dans le monde.

La politique d’exemption d’impôt, qui coûte environ 7.500 milliards de dongs (322 millions de dollars) par an et devrait être mise en œuvre jusqu'en 2025, continuera d’encourager les organisations et les particuliers à investir et à travailler dans ce domaine, a-t-il ajouté.

Le même jour, les députés ont également examiné les modifications du projet de loi sur la jeunesse.

Ils ont apprécié l’ajout d’un chapitre sur les responsabilités et les missions imposées à la jeunesse au niveau du développement du pays.

Les élus ont demandé de créer un environnement plus favorable aux startups et d’élargir l’assurance-chômage aux jeunes.

Les législateurs ont discuté du projet de loi sur la médiation et le dialogue devant les tribunaux. Le projet de loi comprend quatre chapitres et 29 articles, y compris des dispositions générales sur les médiateurs, l'ordre des procédures de médiation, les dialogues et la reconnaissance des résultats de la médiation.-VNA