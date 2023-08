Kuala Lumpur, 8 août (VNA) - Les principaux indicateurs socio-économiques de certains États malaisiens se sont améliorés en 2022, portés par une hausse de 248,1% des dépenses touristiques intérieures atteignant 64,1 milliards de RM (14,06 milliards de dollars) contre 18,4 milliards de RM en 2021, selon le Rapport socioéconomique de l'État 2022 publié par le Département des statistiques de Malaisie (DOSM) le 7 août.

Le statisticien en chef Datuk Seri Mohd Uzir Mahidin a déclaré que le nombre de visiteurs nationaux avait augmenté de 160,1 %, atteignant un record de 171,6 millions de visiteurs contre 66 millions en 2021.



Il a déclaré que la reprise des frontières internationales de la Malaisie et sa transition vers la phase endémique le 1er avril 2022 ont profondément impacté le paysage socio-économique du pays, comme en témoigne le produit intérieur brut (PIB) de la Malaisie qui a augmenté de 8,7 % contre 3,3 % en 2021, marquant son meilleur performances depuis 2000.



Datuk Seri Mohd Uzir Mahidin a déclaré que la réouverture de toutes les activités économiques, en particulier les industries liées au tourisme, a contribué à renforcer l'économie du pays.



Les statistiques montrent que Selangor a reçu le plus de visiteurs avec 22 millions, suivi du territoire fédéral de Kuala Lumpur et du Sarawak, recevant chacun 16,9 millions et 15,5 millions de visiteurs, respectivement.



Les touristes nationaux ont augmenté de 337,1 % pour atteindre 65,1 millions contre 14,9 millions en 2021, Pahang enregistrant la plus forte croissance à 511,8 % avec 7,8 millions d'arrivées contre 1,3 million en 2021.



Kuala Lumpur a enregistré la plus forte croissance du revenu médian à 10 234 RM, suivie de Putrajaya et Selangor, a-t-il déclaré.



Putrajaya a enregistré les dépenses mensuelles moyennes des ménages les plus élevées à 8 897 RM.



L'augmentation de l'inflation au pays a été entraînée par une augmentation des dépenses liées au groupe des aliments et boissons à 5,8 % ; restaurants et hôtels à 5 % ; le transport à 4,7 % et l'ameublement, l'équipement et l'entretien du ménage à 3,5 %.



Datuk Seri Mohd Uzir Mahidin a déclaré que les diverses mesures proactives du gouvernement ont accéléré la transition économique de la reprise à la consolidation.- VNA

source