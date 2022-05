Hanoi (VNA) – Au total, 7,71 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE) ont été décaissés au cours des cinq premiers mois de cette année, en hausse de 7,8% par rapport à la même période en 2021, a fait savoir le ministère du Plan et de l’Investissement.

Foster Electronics Co., Ltd (Japon) est spécialisée dans la fabrication de haut-parleurs dans le parc industriel VSIP Bac Ninh. Photo : VNA

Jusqu’au 20 mai, le stock d’IDE au Vietnam, comprenant de nouveaux capitaux ajustés et des achats d’actions par des investisseurs étrangers, a chuté de 16,3% en glissement annuel pour atteindre seulement 11,71 milliards de dollars.

Selon le ministère, 578 nouveaux projets d’une valeur de près de 4,12 milliards de dollars, en baisse de 53,4% en valeur, et 395 autres se sont inscrits pour augmenter leur investissement initial de plus de 5,61 milliards de dollars, en hausse de 45,4%. La valeur cumulée des achats d’actions par les investisseurs étrangers a également bondi de 51,6% pour atteindre 1,98 milliard de dollars.

Les capitaux étrangers ont été versés dans 18 des 21 secteurs économiques, la transformation et la fabrication constituant la part du lion, 6,8 milliards de dollars ou 58,2% du stock d’IDE, suivis par l’immobilier, l’information et la communication, la science et la technologie.

Parmi les 79 pays et territoires investissant au Vietnam au cours de la période considérée, Singapour est arrivé en tête avec près de 3 milliards de dollars, talonné par la République de Corée, 2,06 milliards de dollars, et le Danemark, environ 1,32 milliard de dollars.

La province méridionale de Binh Duong, la province septentrionale de Bac Ninh et Hô Chi Minh-Ville ont attiré le plus d’investissements étrangers, avec respectivement plus de 2,52 milliards de dollars, près de 1,65 milliard de dollars et plus de 1,3 milliard de dollars. – VNA