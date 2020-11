Hanoi (VNA) - Au total, près de 111.200 nouvelles entreprises ont été créées au Vietnam au cours des 10 premiers mois de l’année, soit une baisse de 2,9% par rapport à l’année précédente, selon l'Office général des statistiques du Vietnam.

Plus de 111.000 nouvelles entreprises créées en 10 mois. Photo : VNA

En octobre, le pays compte 12.200 nouvelles entreprises créées avec un capital social de 165.600 milliards de dôngs et 72.400 emplois créés, en hausse de 18,4% en nombre, en baisse de 18,5% en capital et de 12,7% en nombre d’emplois.Pour les 10 premier mois, près de 111.200 entreprises ont été créées, avec un total de 1.594.000 milliards de dôngs de capital social, soit une baisse de 2,9% en nombre mais une hausse de 11,1% en capital en glissement annuel. Ces nouvelles entreprises ont créé 850.300 emplois, soit un recul de 17%.Le capital social moyen d’une entreprise nouvellement créée a atteint 14,3 milliard de dongs, en hausse de 14,4% en glissement annuel, ce qui montre la taille des entreprises à augmenter.Le total de capitaux enregistrés par les nouvelles entreprises et de ceux ajoutés par des entreprises déjà en activité atteint 3.892.000 milliards de dongs.Dans le même laps de temps, 37.700 sociétés ont repris leurs activités, en hausse de 8,2% sur un an; et plus de 41.800 ont dû les suspendre, en augmentation de 58,7%. Plus de 13.500 entreprises ont rempli les formalités de dissolution ( 0,1%). – CPV/VNA