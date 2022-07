Hanoi (VNA) – Au cours des 6 premiers mois de l’année, le pays comptait 76.233 nouvelles entreprises créées, en hausse de 13,6% sur un an, selon le Département de l’enregistrement et de la gestion des entreprises (ministère de l’Industrie et du Commerce).

Photo d'illustration : Congly

Il s’agit de la première fois que le nombre d’entreprises nouvellement créées au cours des 6 premiers mois de l’année dépasse 70.000.



En termes de capital, bien qu’il ait diminué de 6,4% par rapport à la même période en 2021, avec une valeur de 882.122 milliards de VND, il était encore 20% supérieur à la moyenne de la période 2017 - 2021 (749.019 milliards VND).



40.667 entreprises ont repris leurs activités en 6 mois, soit une hausse de 55,6% par rapport à la même période de 2021 et 1,9 fois supérieure à la moyenne de la période 2017 - 2021 (20.949 entreprises).



Les secteurs avec le plus grand nombre d’entreprises reprenant leurs activités comprennent le commerce de gros et de détail; la réparation de voitures et motos; la construction et l’industrie manufacturière.



