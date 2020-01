Hanoï (VNA) - Visiter les pagodes au début du nouvel an lunaire est devenu une tradition séculaire du peuple vietnamien.



Alors que les rues de Hanoi sont moins encombrées le premier jour du Nouvel An, un flux de personnes se rend en pèlerinage aux pagodes Tay Ho, Tran Quoc ou Ngoc Son et au temple Quan Thanh.



Parmi les destinations religieuses du Têt, c’est la pagode Tay Ho qui attire le plus grand nombre de visiteurs de Hanoi et venus d’ailleurs - plusieurs milliers par jour.



Les boutiques menant à la pagode sont surpeuplées de visiteurs.



La première moitié du premier mois lunaire est le meilleur moment pour un pèlerinage. En rejoignant le flux de fidèles dans la merveilleuse atmosphère du printemps, vous pourrez ressentir l'harmonie du ciel et de la terre.



Donner de l'argent à l'occasion du Nouvel An, avec le désir que de meilleures choses se produisent à l'avenir, est devenu une coutume indispensable lors du Têt.



Pendant le festival du Nouvel An, les personnes âgées félicitent normalement les enfants d'avoir vieilli d'un an en leur présentant de petites enveloppes en papier rouge qui symbolisent la chance et la bonne fortune.



Selon la coutume, l'argent donné porte des vœux de croissance et d'étude réussie.



Le premier visiteur de la nouvelle année est très important car il est censé décider de la chance de l'hôte pour toute l'année. Traditionnellement, le visiteur est un membre de la famille ou un bon ami.



Selon l'historien Le Van Lan, comme l'économie du pays dépend de l'agriculture, la terre était très importante. La coutume Xong dat (première visite dans un lieu) a ses racines dans cette croyance.



On pense que si le terrain est bon, la maison construite dessus l’est aussi, et la famille qui y vit aura de la chance. La coutume est également une occasion pour les gens "de montrer leur amour à la Terre Mère", a déclaré Lan.



La coutume Xong dat visait à l'origine à montrer son amour pour la terre. C'est une connexion sacrée et ne peut pas être transformée en service, a déclaré l'historien Lan. "Traditionnellement, le premier visiteur de la maison doit avoir une âme pure et être authentique. Ce devrait être quelqu'un de votre famille", a-t-il ajouté. - CPV/VNA

