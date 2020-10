Thua Thien-Hue (VNA) - Le 15 octobre à 19h30, les corps des 13 membres d'une équipe de sauvetage enterrés par un glissement de terrain dans le district de Phong Dien de la province centrale de Thua Thien Hue avaient été retrouvés.

Photo : VNA

Les corps, qui ont été trouvés au poste de garde forestier 67 dans la commune de Phong Xuan, district de Phong Dien, seront transférés à l'hôpital militaire 268. Les services commémoratifs pour les victimes auront lieu à la maison funéraire 268 dans la ville de Hue.L'équipe de sauvetage comprenait le général de brigade Nguyen Van Man, commandant adjoint de la 4e Région militaire, et président du comité populaire du district de Phong Dien Nguyen Van Binh.Les 13 faisaient partie d'une équipe de sauvetage de 21 membres mise en place le 12 octobre pour secourir les travailleurs enterrés par un autre glissement de terrain sur un chantier de construction près de la centrale hydroélectrique de Rao Trang 3, à environ 13 kilomètres du poste de garde forestier 67.Ils se sont arrêtés au poste de garde forestier 67 pour se reposer toute la nuit. Soudainement, un glissement de terrain rocheux a frappé la station à minuit et seuls huit d'entre eux ont réussi à s'enfuir du site.Les centrales hydroélectriques Rao Trang 3 et 4 de Thua Thien-Hue sont isolées par des inondations et des glissements de terrain depuis le 12 octobre. - VNA