Hanoi (VNA) – Le président de l’Alliance des coopératives du Vietnam (VCA), Nguyên Ngoc Bao, a proposé à une délégation de la ville chinoise de Chongzuo de collaborer à la promotion du commerce et de l’investissement et à la connexion des chaînes d’approvisionnement pour exploiter les potentialités et élargir le commerce vietnamo-chinois.

Séance de travail entre le président de l’Alliance des coopératives du Vietnam, Nguyên Ngoc Bao et le secrétaire du Comité du Parti communiste chinois de la ville de Chongzuo, Lan Xiao, à Hanoi, le 2 avril. Photo : VNA

Il a fait ces remarques lors de sa séance de travail, dimanche 2 avril à Hanoi, avec une délégation conduite par le membre suppléant du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), membre du Comité du PCC de la région autonome Zhuang du Guangxi et secrétaire du Comité du PCC de la ville de Chongzuo, Lan Xiao.

Cet événement est une activité importante pour concrétiser la "Déclaration commune Vietnam-Chine sur la poursuite de la promotion et de l’approfondissement du partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine" et matérialiser les documents de coopération économique et commerciale signés entre les deux pays.

Le responsable a invité les deux parties à promouvoir les liens entre les coopératives et les entreprises des deux parties, à créer des conditions favorables permettant aux coopératives vietnamiennes de mieux exporter leurs produits agricoles et aquatiques en Chine.

L’économie collective vietnamienne, dont les coopératives sont le noyau, compte près de 30.000 coopératives, 123.000 groupements coopératifs, 130 unions des coopératives avec plus de 11 millions de membres.

Nguyên Ngoc Bao a estimé que le Guangxi a un grand rôle dans la coopération économique et commerciale entre le Vietnam et la Chine.

Signature des accords de coopération entre huit coopératives et entreprises vietnamiennes et chinoises, à Hanoi, le 2 avril. Photo : VNA

Le Guangxi partage une frontière avec les provinces vietnamiennes de Hà Giang, Cao Bang, Lang Son et Quang Ninh ; et constitue une porte d’entrée importante du corridor économique Nanning (Chine) - Lang Son - Hanoi - Hai Phong - Quang Ninh (Vietnam), couvrant les villes de Nanning, Chongzuo et Pingxian (Guangxi, Chine).

Lan Xiao a, pour sa part, proposé à la VCA de promouvoir son rôle dans la mise en relation des organismes compétents pour soutenir et créer des conditions favorables à la coopération économique et commerciale entre les coopératives, les entreprises du Guangxi avec les coopératives et les entreprises vietnamiennes.

Il a également plaidé pour la signature de nouveaux protocoles sur les exigences phytosanitaires pour de nombreuses variétés de fruits d’exportation vietnamiens vers la Chine.

La séance de travail a été marquée par la signature des accords de coopération entre huit coopératives et entreprises vietnamiennes et chinoises. – VNA